Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик

Администрация Липецка не нашла дурака, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10 300 000 000 рублей.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутатам предложили рассмотреть проект перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2019 году.



Новым этот перечень был лишь для новоиспеченного председателя департамента экономического развития мэрии Ольги Герасименко, ведь список вошедших в него объектов - тот же, который мэрия презентовала горсовету в январе этого года: три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, парковая территория по улице адмирала Макарова, «надувной» ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1. Список пополнило лишь нежилое помещение в доме по улице Космонавтов, 47 - в нем планируется создать единый Центр парковочного пространства.



Самый дешевый для частных инвесторов объект, в который чиновники предлагают вложить частные средства, - баня на улице маршала Рыбалко в поселке 10-я Шахта. Ее можно взять в аренду за миллион. Самый дорогой - тот самый скоростной трамвай, который должен был заменить воздушное метро в Липецке. Проект обсчитан в 10,3 млрд рублей.



- По всему списку идут переговоры с инвесторами. Дело скрупулезное, важное. Перечень объектов не закрыт, - сообщила депутатам вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова.



Депутаты поинтересовались, по каким объектам у мэрии уже есть инвесторы? Оказалось, более-менее на мази договоренности по двум баням (правда, Екатерина Белокопытова не уточнила, какие именно бани заинтересовали инвесторов. Вопрос реконструкции «надувного» ледового дворца на улице Минской перехватил врио губернатора Игорь Артамонов. В тупике - вопрос реконструкции и эксплуатации подземного перехода под площадью Плеханова: по словам вице-мэра Белокопытовой, в связи со сменой собственника ЦУМа найти инвестора на этот объект сложно из-за малой его проходимости. А вот переговоры по трамвайному депо и инфраструктуре с неким неназванным концессонером зашли в тупик, и сейчас чиновники ищут нового дурака, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10,3 млрд рублей, сумму, равную доходной части городского бюджета (в последний раз трамвайный парк в Липецке обновлялся аж в 1992 году!).



Итак, ровно год в мэрии занимались только разговорами. За это время концессионер нашелся лишь на баню в Сырском Руднике, в которую «ипэшник» Алексей Глебов поклялся вложить не менее 7,1 млн рублей, чтобы сделать ее привлекательной для горожан (в ведении предпринимателя баня будет находиться до сентября 2034 года, после чего он вернет объект в муниципальную собственность, а до этого он будет ежегодно вносить в городскую казну по 400 000 рублей налога за пользованием муниципальным имуществом).



Кстати, еще летом глава города Сергей Иванов подписал постановление о заключении концессионного соглашения по созданию в Липецке системы платных парковок. Концессионер должен за свой счет создать 1650 платных парковочных мест в центре города, оплачивать которые можно будет через паркоматы, мобильные приложения, личный кабинет или смс-сообщения. Срок договора - 10 лет, первые 6 лет концессионер будет отдавать в городскую казну 20% от своего дохода, а оставшиеся 4 года - 30%. Где же эти самые платные парковки, которые департамент экономического развития обещал недовольным горожанам вынуть да положить этой осенью? Пока там же, где и скоростной трамвай с липецким метро.