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сегодня, 10:32

Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик

19 2112
#концессия #скоростной трамвай
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Скоростной трамвай в Липецке заехал в тупик

Администрация Липецка не нашла дурака, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10 300 000 000 рублей.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутатам предложили рассмотреть проект перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2019 году.

Новым этот перечень был лишь для новоиспеченного председателя департамента экономического развития мэрии Ольги Герасименко, ведь список вошедших в него объектов - тот же, который мэрия презентовала горсовету в январе этого года: три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, парковая территория по улице адмирала Макарова, «надувной» ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1. Список пополнило лишь нежилое помещение в доме по улице Космонавтов, 47 - в нем планируется создать единый Центр парковочного пространства.

Самый дешевый для частных инвесторов объект, в который чиновники предлагают вложить частные средства, - баня на улице маршала Рыбалко в поселке 10-я Шахта. Ее можно взять в аренду за миллион. Самый дорогой - тот самый скоростной трамвай, который должен был заменить воздушное метро в Липецке. Проект обсчитан в 10,3 млрд рублей.

- По всему списку идут переговоры с инвесторами. Дело скрупулезное, важное. Перечень объектов не закрыт, - сообщила депутатам вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова.

Депутаты поинтересовались, по каким объектам у мэрии уже есть инвесторы? Оказалось, более-менее на мази договоренности по двум баням (правда, Екатерина Белокопытова не уточнила, какие именно бани заинтересовали инвесторов. Вопрос реконструкции «надувного» ледового дворца на улице Минской перехватил врио губернатора Игорь Артамонов. В тупике - вопрос реконструкции и эксплуатации подземного перехода под площадью Плеханова: по словам вице-мэра Белокопытовой, в связи со сменой собственника ЦУМа найти инвестора на этот объект сложно из-за малой его проходимости. А вот переговоры по трамвайному депо и инфраструктуре с неким неназванным концессонером зашли в тупик, и сейчас чиновники ищут нового дурака, который вложил бы в модернизацию городского линейного электротранспорта 10,3 млрд рублей, сумму, равную доходной части городского бюджета (в последний раз трамвайный парк в Липецке обновлялся аж в 1992 году!). 

Итак, ровно год в мэрии занимались только разговорами. За это время концессионер нашелся лишь на баню в Сырском Руднике, в которую «ипэшник» Алексей Глебов поклялся вложить не менее 7,1 млн рублей, чтобы сделать ее привлекательной для горожан (в ведении предпринимателя баня будет находиться до сентября 2034 года, после чего он вернет объект в муниципальную собственность, а до этого он будет ежегодно вносить в городскую казну по 400 000 рублей налога за пользованием муниципальным имуществом).

Кстати, еще летом глава города Сергей Иванов подписал постановление о заключении концессионного соглашения по созданию в Липецке системы платных парковок. Концессионер должен за свой счет создать 1650 платных парковочных мест в центре города, оплачивать которые можно будет через паркоматы, мобильные приложения, личный кабинет или смс-сообщения. Срок договора - 10 лет, первые 6 лет концессионер будет отдавать в городскую казну 20% от своего дохода, а оставшиеся 4 года - 30%. Где же эти самые платные парковки, которые департамент экономического развития обещал недовольным горожанам вынуть да положить этой осенью? Пока там же, где и скоростной трамвай с липецким метро.
19 2112
#концессия #скоростной трамвай
1

Комментарии (19)

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1

51 секунду назад
Калдырь, поставят на таких парковках средства фото/видео фиксации, данные с них будут сразу в гибдд попадать в случае неоплаты. например, московское подразделение гибдд успешно шлет письма счастья за неоплаченную платную парковку,
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Игорю

2 минуты назад
Безбородов, это ты старина ?! Когда мы увидим новый сборник твоих стихов?)
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Владимир

3 минуты назад
Липчанин, Предлагаю всем запастись жёлтыми жилетками.
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Юрок Алтушок.

4 минуты назад
Сереженька, а где б/ушные московские трамваи? Что тоже не справился, тогда н е х е р обещать, пуштобол.
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Петя

5 минут назад
Загнойка , она и в Африке Загнойка. Хоть ты её в Парнокопытову перекрась. Липецком управляют конченные дебилы.
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Калдырь

15 минут назад
Интересно, а где мэрия будет брать сведения о владельцах транспортных средств, чтобы выписывать штрафы на платных парковках. Эти сведения есть только в ГИБДД. А если ГИБДД будет им представлять эти сведения, то на лицо нарушении федерального закона за распространении персональных данных.
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Игорь

23 минуты назад
Белокопытова вся в папочку, Дело не в Белокопытовой, а в дурачке Иванове! Если бы он с мозгами дружил, то ни технопарка, ни трамвая воздушного, ни бордюров гранитных ни много чего глупого не было бы! А начал бы с решения городских хозяйственных вопросов! С улучшения качества жизни горожан! Но колхознику этого не дано— ждём перемен!
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Бакс

30 минут назад
За 10 лярдов можно каждому ходячиму в Липецке купить по посаженной приоре, тогда и дороги сделают
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.

31 минуту назад
Кто бы сомневался.
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Ильинична

33 минуты назад
Как не * в центр города, так всегда мучаюсь - где свой "Range Rover Evoque" поставить. А были бы платные паковки такой проблемы не было. Не думают в мэрии о народе!
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