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сегодня, 11:28

Дороги в Липецке чистят сегодня от гололеда по третьему разу

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#гололед #уборка #дороги
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Дороги в Липецке чистят сегодня от гололеда по третьему разу

Диспетчерская принимает жалобы липчан на скользкие тротуары и дороги.

В Липецке идет круглосуточная борьба с гололёдом. Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка Алексей Бахтин. Самое пристальное внимание уделяется мостам, спускам и подъемам, путепроводам.

- Подсчитать сейчас объем затраченной пескосоляной смеси сложно. На некоторые участки спецтехника заходит сегодня уже по третьему разу, - уточнил Алексей Бахтин. - Кроме того, особое внимание уделяется тротуарам. Специально созданная бригада следит за подходами к остановочным павильонам и пешеходным переходам. Помимо ручного труда, применяем механизированный - коммунальные машины «Чистик». Дворники стараются прочистить тротуар, но не везде это возможно: часто людям приходится бороться с коркой льда.

Алексей Бахтин не отрицает, что пока сложно справиться с гололёдом в «медвежьих углах» Липецка — это отдаленные районы, а также на дорогах с высокой колейностью. Но и там идет борьба с гололёдом. Глава департамента благоустройства приводит в пример Сокол и Сырский Рудник: там удалось прочистить межквартальные проезды и частный сектор. Пока в статусе проблемных по гололёду остаются Ссёлки, Желтые Пески и Сырский Рудник. Также коммунальщикам сложно справиться с «незаживающими ранами». К примеру, с постоянно возникающими из-за уклона дороги замерзающими лужами на улицах Космонавтов и Терешковой.

- Согласиться с позицией, что в Липецке кругом скользко, не могу. Центральные улицы — дороги и тротуары - по большинству освобождены ото льда. Внутриквартальными проездами и дорожками около многоквартирных домов должны заниматься управляющие компании, это их прямая обязанность, - напомнил Алексей Бахтин.

Если же у пешеходов и автомобилистов есть нарекания на состояние городских тротуаров и дорог, то заявки на устранение проблем принимают в диспетчерской по телефону 57-97-20. Заявки будут выполняться в порядке очереди по мере возможности коммунальщиков.
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#гололед #уборка #дороги
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Комментарии (24)

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зима

6 минут назад
А в Добром не посыпано страшный гололед! И никто не думает чистить!Ужас!
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Ага

19 минут назад
skrip, и ещё одно предложение,для экономии денег: переходите на санный вид транспорта или лыжи,тогда и скоростной режим можно соблюдать и снег не чистить,и ЗОЖ поддерживать,чтобы до весны вам дожить.
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Ага

28 минут назад
skrip, всех пересадить на общественный транспорт,парковку везде сделать платной( даже во дворах многоэтажных домов), въезд на придомовую территорию платный,а кто против,тому отключим газ,извините.
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Горожанин

33 минуты назад
Предлагаю губеру свои два километра пешком. А то летом неплохо прошвырнуться, а в такую погоду (голодед, воды по щиколотку), слабо?
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Ага

34 минуты назад
., А нам УК сказала,что денег нет на технику и з.п. дворникам,и дворников самих тоже нет.Никто убирать не хочет,все хотят сидеть и ничего не делать,а деньги чтобы сыпались как снег ...
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skrip

36 минут назад
Ага, Ну если ты водитель и считаешь мое предложение чушью ,кирпич тебе на педаль газа.Ну а если пешеход будь осторожен поглядывай под ноги и на крыши.Да кстати сними капюшон и вынь из ушей наушники,А ТО ДО ВЕСНЫ МОЖНО И НЕ ДОЖИТЬ.
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Гость

38 минут назад
Сегодня гололёд, а вчера снег подтаял и лужи были по колено. Пока до дома доберёшься весь промокнешь. Снег не вывозят! Ждут пока сам растает?!
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Галина

40 минут назад
никогда не чистятся и не посыпаются спуски на переходе к дому Стаханова,59, они под большим уклоном и взобраться- спуститься просто невозможно и опасно, съедешь под машину.
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Липчанка

46 минут назад
Идиоты! Надо было снег вовремя вывозить, чтобы с гололедом не бороться.
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.

47 минут назад
я дозвонилась, мне ответили что они отвечают только за проезжую часть, по остальным вопросам в ЖЭК или УК
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