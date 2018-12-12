Дороги в Липецке чистят сегодня от гололеда по третьему разу

Диспетчерская принимает жалобы липчан на скользкие тротуары и дороги.

В Липецке идет круглосуточная борьба с гололёдом. Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка Алексей Бахтин. Самое пристальное внимание уделяется мостам, спускам и подъемам, путепроводам.



- Подсчитать сейчас объем затраченной пескосоляной смеси сложно. На некоторые участки спецтехника заходит сегодня уже по третьему разу, - уточнил Алексей Бахтин. - Кроме того, особое внимание уделяется тротуарам. Специально созданная бригада следит за подходами к остановочным павильонам и пешеходным переходам. Помимо ручного труда, применяем механизированный - коммунальные машины «Чистик». Дворники стараются прочистить тротуар, но не везде это возможно: часто людям приходится бороться с коркой льда.



Алексей Бахтин не отрицает, что пока сложно справиться с гололёдом в «медвежьих углах» Липецка — это отдаленные районы, а также на дорогах с высокой колейностью. Но и там идет борьба с гололёдом. Глава департамента благоустройства приводит в пример Сокол и Сырский Рудник: там удалось прочистить межквартальные проезды и частный сектор. Пока в статусе проблемных по гололёду остаются Ссёлки, Желтые Пески и Сырский Рудник. Также коммунальщикам сложно справиться с «незаживающими ранами». К примеру, с постоянно возникающими из-за уклона дороги замерзающими лужами на улицах Космонавтов и Терешковой.



- Согласиться с позицией, что в Липецке кругом скользко, не могу. Центральные улицы — дороги и тротуары - по большинству освобождены ото льда. Внутриквартальными проездами и дорожками около многоквартирных домов должны заниматься управляющие компании, это их прямая обязанность, - напомнил Алексей Бахтин.



Если же у пешеходов и автомобилистов есть нарекания на состояние городских тротуаров и дорог, то заявки на устранение проблем принимают в диспетчерской по телефону 57-97-20. Заявки будут выполняться в порядке очереди по мере возможности коммунальщиков.