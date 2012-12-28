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В Липецке побит рекорд по заморозкам
Погода в Липецке
Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
Общество
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы
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977
сегодня, 11:18
9

Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака

Жильцы дома решили привлечь хозяйку квартиры к ответственности за жестокое обращение с животными.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №3 по улице Долорес Ибаррури с жуткой историей. Десять дней по дому начал распространялся трупный запах. Жильцы предположили, что в квартире, из которой он исходил, кто-то умер, и вызвали полицейских.

Квартиру вскрывать не пришлось, полицейские через соседей нашли собственницу жилья. Она приехала и объяснила, что в квартире находятся две собаки, сама она живет в деревне, много работает, и животных лишь проведывает. Женщина предположила, что одна из собак умерла, так как была старой. Но ключей от квартиры при ней не оказалось, они находились у женщины на работе.

Сегодня утром женщина открыла квартиру. Как она и предполагала — одна из собак умерла. Когда — неизвестно, но женщина утверждает, что посещала собак пять дней назад.

Жильцы дома обратились в полицию с требованием привлечь соседку к ответственности за жестокое обращение с животными.

— Собака умерла не просто так. За животными нужен уход. Человека не было неделю дома как минимум, и животные несколько дней находились в закрытом помещении без еды, воды и выгула. Просто у нас резонанс был, когда кота из поезда выкинули. А тут двое животных, одно из них погибло, рассказала GOROD48 одна из соседок женщины.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 подтвердили наличие заявления от жильцов дома. Его проверяет отдела полиции №6.
жестокое обращение с животными
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Ветеринар
41 минуту назад
Животные околевают или сдыхают. Умирают люди.
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Пенсионерка
52 минуты назад
Ужас какой. Меня с короной в больницу забирали в тяжелом состоянии зимой, так я килограмма два корма рассыпала по мискам, воды налила, куда только могла и три лотка доверху наполнителем засыпала. И все 10 дней очень переживала, как там мой котик, один. Вернулась - он только половину съел. Соскучился очень. А тут 5 дней без воды, еды и выгула. Собака не кот, ему лоток не поставишь.
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Ммм…
58 минут назад
Какое бесчеловечное отношение к живым душам… (((( Неужели нельзя было взять их в деревню……(((( Ведь собаки как дети… к ним так прирастаешь душой… Как жалко… Конечно, женщина не со зла, а отусталости и душевной черствости бросила собак одних… Жалко… жалко…(((
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Собаки
сегодня, 11:59
охраняли дом и чем они голоднее ,тем злее ! Собачники это знают !
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*
сегодня, 11:52
У тетки не все дома точно.бедные животные попали в хреновые руки. Отобрать у ней животных.
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депутат
сегодня, 11:43
А что случилось то? Почему такой шум?
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Бюджетник
сегодня, 11:41
Тут на день оставишь-летишь как там они мои любимые собакевичи? А тут неделя
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Я балдею!
сегодня, 11:33
Держать квариру для 3 х собак! Щедрое у нас на недвижимость страна! Кому нужно действительно жилье сдохнешь недаждешься!
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Александр Н.
сегодня, 11:33
Что с людьми происходит,такое впечатление,что всё больше и больше неодекватов.
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