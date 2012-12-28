С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
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сегодня, 11:18
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Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Жильцы дома решили привлечь хозяйку квартиры к ответственности за жестокое обращение с животными.
Квартиру вскрывать не пришлось, полицейские через соседей нашли собственницу жилья. Она приехала и объяснила, что в квартире находятся две собаки, сама она живет в деревне, много работает, и животных лишь проведывает. Женщина предположила, что одна из собак умерла, так как была старой. Но ключей от квартиры при ней не оказалось, они находились у женщины на работе.
Сегодня утром женщина открыла квартиру. Как она и предполагала — одна из собак умерла. Когда — неизвестно, но женщина утверждает, что посещала собак пять дней назад.
Жильцы дома обратились в полицию с требованием привлечь соседку к ответственности за жестокое обращение с животными.
— Собака умерла не просто так. За животными нужен уход. Человека не было неделю дома как минимум, и животные несколько дней находились в закрытом помещении без еды, воды и выгула. Просто у нас резонанс был, когда кота из поезда выкинули. А тут двое животных, одно из них погибло, рассказала GOROD48 одна из соседок женщины.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 подтвердили наличие заявления от жильцов дома. Его проверяет отдела полиции №6.
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