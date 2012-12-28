Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака

Жильцы дома решили привлечь хозяйку квартиры к ответственности за жестокое обращение с животными.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №3 по улице Долорес Ибаррури с жуткой историей. Десять дней по дому начал распространялся трупный запах. Жильцы предположили, что в квартире, из которой он исходил, кто-то умер, и вызвали полицейских.Квартиру вскрывать не пришлось, полицейские через соседей нашли собственницу жилья. Она приехала и объяснила, что в квартире находятся две собаки, сама она живет в деревне, много работает, и животных лишь проведывает. Женщина предположила, что одна из собак умерла, так как была старой. Но ключей от квартиры при ней не оказалось, они находились у женщины на работе.Сегодня утром женщина открыла квартиру. Как она и предполагала — одна из собак умерла. Когда — неизвестно, но женщина утверждает, что посещала собак пять дней назад.Жильцы дома обратились в полицию с требованием привлечь соседку к ответственности за жестокое обращение с животными.— Собака умерла не просто так. За животными нужен уход. Человека не было неделю дома как минимум, и животные несколько дней находились в закрытом помещении без еды, воды и выгула. Просто у нас резонанс был, когда кота из поезда выкинули. А тут двое животных, одно из них погибло, рассказала GOROD48 одна из соседок женщины.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 подтвердили наличие заявления от жильцов дома. Его проверяет отдела полиции №6.