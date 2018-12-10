Липчанина едва не убило сосулькой

Ком льда и снега упал в метре от мужчины.

Сегодня на улице Гагарина в Липецке несколько раз, по словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина, с крыш сходили снежно-ледяные лавины. Одна такая изрядно испугалась пожилого мужчину. О случившемся он сообщил по телефону "112".



- Мужчина рассказал, что льдина упала в шаге от него. И если бы он был порасторопней, то оказался в больнице или морге, - рассказал GOROD48 главный спасатель мэрии Николай Новиков.



Пока Бог липчан миловал: по словам начальника областного управления здравоохранения Юрия Шуршукова, в регионе этой зимой сходящие с крыш лёд и снег ещё никого не отправили на больничные койки.



Сегодня на оперативке у главы Липецка Сергей Иванов попросил Евгения Лепекина обратить особое внимание на состояние внутриквартальных проездов и фасадов домов, на которых могут образовываться сосульки.

