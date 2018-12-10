Общество

сегодня, 15:19

Липчанина едва не убило сосулькой

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#Сосульки
Липчанина едва не убило сосулькой

Ком льда и снега упал в метре от мужчины.

Сегодня на улице Гагарина в Липецке несколько раз, по словам председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина, с крыш сходили снежно-ледяные лавины. Одна такая изрядно испугалась пожилого мужчину. О случившемся он сообщил по телефону "112". 

- Мужчина рассказал, что льдина упала в шаге от него. И если бы он был порасторопней, то оказался в больнице или морге, - рассказал GOROD48 главный спасатель мэрии Николай Новиков.

Пока Бог липчан миловал: по словам начальника областного управления здравоохранения Юрия Шуршукова, в регионе этой зимой сходящие с крыш лёд и снег ещё никого не отправили на больничные койки.

Сегодня на оперативке у главы Липецка Сергей Иванов попросил Евгения Лепекина обратить особое внимание на состояние внутриквартальных проездов и фасадов домов, на которых могут образовываться сосульки.
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#Сосульки

Комментарии (3)

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Гость2

1 минуту назад
сосулька)
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злодей

3 минуты назад
.....ааааа пожилой мужик..... закричала сосулька и упала вниз разлетевшись на мелкие осколки.....
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Гость

52 минуты назад
"Одна такая изрядно испугалась пожилого мужчину" Лавина испугалась??
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