Санитарные врачи проверяли киоски с шаурмой: нарушения найдены во всех

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в ноябре и декабре проведены проверки 14 объектов общественного питания Липецка, реализующих шаурму.

Как сообщает пресс-служба управления, во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов: не были представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность, нарушались сроки годности и условия хранения готовой продукции, отсутствовала маркировка на полуфабрикатах, в холодильном оборудовании нарушались нормы складирования, допускалось совместное хранение сырых продуктов вместе с готовыми пищевыми продуктами, отсутствовали дезинфицирующие средства, персонал работал без медицинского осмотра, не у всех работников было пройдено гигиеническое обучение.

В пяти предприятиях отсутствовали условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы, не подведена вода, не созданы условия для обработки оборудования, инвентаря и соблюдения личной гигиены.

По результатам проверок составлено 34 протокола об административном правонарушении, в том числе пять протоколов о временном запрете деятельности направлены в суд для вынесения решения о приостановлении деятельности объекта. По остальным протоколам Управлением вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов по статьям 6.6, 14.43 ч.1,14.45, 6.3 КоАП РФ на общую сумму 360 000 рублей.

Изъято из оборота 13 килограммов свинины (не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность).

Индивидуальным предпринимателям выданы предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований и об устранении нарушений требований технических регламентов.

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