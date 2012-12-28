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Погода в Липецке
2576
сегодня, 12:27
8

В Липецке побит рекорд по заморозкам

Необычно низкая температура для ночи 4 мая превзошла показатели для этой жаты 29-летней давности.

Сегодня ночью в Липецке зафиксирован новый «холодный» рекорд — ниже -4 градусов. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха понизилась до -4,1 градуса, что почти на два градуса ниже предыдущего рекорда «заморозков». Предыдущий температурный рекорд отмечался в этот день в 1995 году, он составлял -2,3 градуса.

Между тем, заморозки сегодня ночью накрыли большую часть – до 85% - территории европейской части России. Вне морозов оказались лишь Псковская область, а также южные регионы страны — Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область, Калмыкия и республики Северного Кавказа. В центральных областях морозы оказались достаточно сильными. В Тульской, Владимирской, Ивановской, Липецкой и Рязанской областях минимальная температура воздуха оказалась ниже −4 градусов, в Тверской, Тамбовской и Нижегородской областях температура опустилась ниже -5 градусов, а в Пензенской, Ярославской и Московской областях было ниже -6 градусов. Ну а самой холодной из областей средней полосы, стала Костромская область, там в городе Шарья минимум составил -7,9 градуса.
Заморозки
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Приезжая
52 минуты назад
Более идиотской погоды не найдешь.В начале апреля жара,половина мая холод и морозы.И это из года в год.В том году в мае снег был.Тундра и есть тундра.
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Садовод
сегодня, 13:51
Винограду и черешне - хана
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Да
сегодня, 14:05
Боюсь, не только винограду и черешне...
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Нда.
сегодня, 13:36
Хоть одна хорошая новость!
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Чумачечей
сегодня, 13:32
Что-то не похоже что сегодня утром было минус 4 я в майке ходил даже не замёрз
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Водитель
55 минут назад
13-00 это уже не утро, дружище
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Пенсионерка
сегодня, 13:08
То рекорд по теплу, то по холоду. У меня из-за такой погоды тоже рекорд побит. Личный. Давление 220/120. Раньше больше 180 вообще никогдв не поднималась.
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Гость
сегодня, 13:02
Хоть какие то рекорды в Липецке.
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