В Липецке побит рекорд по заморозкам

Необычно низкая температура для ночи 4 мая превзошла показатели для этой жаты 29-летней давности.

Сегодня ночью в Липецке зафиксирован новый «холодный» рекорд — ниже -4 градусов. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха понизилась до -4,1 градуса, что почти на два градуса ниже предыдущего рекорда «заморозков». Предыдущий температурный рекорд отмечался в этот день в 1995 году, он составлял -2,3 градуса.Между тем, заморозки сегодня ночью накрыли большую часть – до 85% - территории европейской части России. Вне морозов оказались лишь Псковская область, а также южные регионы страны — Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область, Калмыкия и республики Северного Кавказа. В центральных областях морозы оказались достаточно сильными. В Тульской, Владимирской, Ивановской, Липецкой и Рязанской областях минимальная температура воздуха оказалась ниже −4 градусов, в Тверской, Тамбовской и Нижегородской областях температура опустилась ниже -5 градусов, а в Пензенской, Ярославской и Московской областях было ниже -6 градусов. Ну а самой холодной из областей средней полосы, стала Костромская область, там в городе Шарья минимум составил -7,9 градуса.