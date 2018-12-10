Происшествия

сегодня, 17:23

Архив ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» мог быть подожжен умышленно

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#Липецкоблтехинвентаризация
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Огнем уничтожена техническая документация на коттеджный поселок в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой городской элиты.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня в девятом часу утра в архиве ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» на улице Терешковой, 30/2 в Липецке вспыхнул пожар.

По данным источников GOROD48, знакомых с ситуацией, архив ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» был подожжен. В результате сгорела техническая документация коттеджного поселка в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой «элиты» региона, а также сотрудников городской и областной администраций, оказывавших бывшему гендиректору ЛИКа Валерию Клевцову покровительство в его противоправной деятельности (кстати, уголовное дело по обвинению бывшего депутата Липецкого городского Совета в ряде коррупционных деяний готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу).

Кстати, следствие не исключает, что директор ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асия Хасанова, в отношении которой возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»), по указанию должностных лиц регионального управления имущественных и земельных отношений осуществляла незаконные операции по подготовке технической документации в интересах АО «Липецкая ипотечная корпорация».

По данным GOROD48, сейчас решается вопрос об увольнении Асии Хасановой с должности директора БТИ. К тому же наши источники утверждают, что ситуация с пожаром, в результате которого уничтожены огнем важные документы, никак не повлияет на ход расследования уголовных дел, так как содержание этих документов известно следствию.
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#Липецкоблтехинвентаризация
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Комментарии (6)

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Ели пукали

2 минуты назад
Еще проверить кто и по чем закупал охранно-пожарную сигнализацию. Уверен, для бти была закуплена ооочень дорогая, вопрос , что поставили по факту и сколько сперли?
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Мышка бежала, хвостиком вильнула

15 минут назад
А кто-то думал, что это случайно пожар возник? Так могут думать только в правоохранительных органах, где все без исключения верят в чудеса, когда им такую команду дадут.
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берия

15 минут назад
виновных расстрелять
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Вот и живём в колхозе

17 минут назад
Как бабки на лавочке всё и всех приплетают. Через час ещё что нибудь придумают. И начнётся обсуждение века. Как и в придыдущих новостях про бти
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Артамонов

42 минуты назад
Ну вот вам и проявление колхоза, когда все на бумаге и хранится так, что сжечь легко смогли. Это еще один довод в то, что цифровизация должна быть скорейшей. Тогда ничего не сгорит. Не сгорят уже и следы бывшего....
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Хасан

48 минут назад
хачи сожгли
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