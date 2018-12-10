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Архив ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» мог быть подожжен умышленно
Огнем уничтожена техническая документация на коттеджный поселок в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой городской элиты.
По данным источников GOROD48, знакомых с ситуацией, архив ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» был подожжен. В результате сгорела техническая документация коттеджного поселка в микрорайоне «Университетский», построенного АО «ЛИК» для так называемой «элиты» региона, а также сотрудников городской и областной администраций, оказывавших бывшему гендиректору ЛИКа Валерию Клевцову покровительство в его противоправной деятельности (кстати, уголовное дело по обвинению бывшего депутата Липецкого городского Совета в ряде коррупционных деяний готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу).
Кстати, следствие не исключает, что директор ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асия Хасанова, в отношении которой возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»), по указанию должностных лиц регионального управления имущественных и земельных отношений осуществляла незаконные операции по подготовке технической документации в интересах АО «Липецкая ипотечная корпорация».
По данным GOROD48, сейчас решается вопрос об увольнении Асии Хасановой с должности директора БТИ. К тому же наши источники утверждают, что ситуация с пожаром, в результате которого уничтожены огнем важные документы, никак не повлияет на ход расследования уголовных дел, так как содержание этих документов известно следствию.
Ели пукали
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берия
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