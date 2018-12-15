Общество

43 минуты назад

Павел Чеченев уступил место Анатолию Чичеву

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#кадры #Игорь Артамонов
Павел Чеченев уступил место Анатолию Чичеву

Игорь Артамонов второй раз меняет начальника областного управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения.

Вчера исполняющим обязанности начальника управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации области назначен 53-летний Анатолий Чичев.

Это - бывший прокурорский работник, который начал свою трудовую деятельность электромонтером радиосвязи Балашовской дистанции сигнализации и связи. В 1988 году Анатолий Чичев окончил Саратовский юридический институт. Липчанином уроженец Саратовской области стал в мае 1992 года. Звезд с неба по службе не хватал. Служил на различных руководящих должностях в прокуратуре Липецкой области. Последняя его должность - начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Липецкой области (его сын, Алексей Чичев, работает помощником прокурора Октябрьского района Липецка).

Примечательно, что всего лишь 11 октября областное управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения возглавил 39-летний Павел Чеченев, который сменил 65-летнего Анатолия Ларина. Сменщику Ларина врио губернатора Игорь Артамонов назначил три месяца испытательного срока, и, очевидно, с порученной ему работой Чеченев не справился.


фото: test.gosekspertiza.kz

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#кадры #Игорь Артамонов

Комментарии (1)

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привет от Мыхала Иваныча

6 минут назад
ТА ЖЕ МАНЬКА , ТОКА В ДРУГОМ САРАФАНЕ .
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