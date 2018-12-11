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Бабушка забитого до смерти мальчика: мать должна быть признана соучастницей убийства
В Липецком областном суде под председательством судьи Олега Мирошника присяжные заседатели начинают слушание дела об убийстве ребёнка . На скамье подсудимых 25-летний Владимир Царёв. Мужчина на предварительном следствии признал свою вину, но ходатайствовал о рассмотрении его дела коллегией присяжных. Царёву вменили пп. «в» «д» ч.2 ст. 105 - жестокое убийство ребёнка. Обвинение поддерживают прокуроры Юрий Кожемякин и Нина Гончарова.
Напомним, что 30 октября 2017 года в Липецкую областную детскую больницу доставили двухлетнего мальчика. Ребенок находился в коме - врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Чрез два дня мальчик умер.
Еще когда ребенок был жив, Следственным управлением СК РФ по Липецкой области в отношении отчима мальчика было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что удар в голову ребенку нанес сожитель его матери Владимир Царев. Следователям Царёв рассказал, что систематически избивал не только двухлетнего мальчика, поскольку он его не слушался, но и его семилетнего брата. С матерью детей Царев стал сожительствовать всего за два месяца до трагедии. Так как Царёв работал неофициально и от случая к случаю (он торговал венками и устанавливал ограды на могилах), он часто оставался дома с детьми, когда его гражданская жена была на работе (она трудилась на почте). В отсутствие матери детей отчим воспитывал их, применяя физическую силу и ремень. И хотя после задержания он утверждал, что ударил двухлетнего ребенка только один раз кулаком, медики обнаружили на его теле множество синяков.