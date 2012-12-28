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сегодня, 17:30
6

Падение дерева на супругов-пенсионеров записала камера наблюдения

Несчастный случай, произошедший сегодня на улице 8 Марта в Липецке, записала камера наблюдения. На записи видно, как супруги-пенсионеры выходят из автомобиля, достают вещи из багажника и в этот момент на них падает дерево. 

В итоге 65-летняя женщина оказалась в больнице, у нее подозревают травму позвоночника. Кроме «Фольксвагена» пенсионеров пострадали еще три машины. 

Следственный комитет уже начал проверку обстоятельств этого происшествия, после которой будет дана процессуальная оценка действиям  ответственных за своевременную вырубку аварийных деревьев. 

Известно, что жильцы домов, рядом с которыми упало дерево, неоднократно жаловались на него в две управляющие компании: «Содружество» и «Маяк».

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Комментарии (6)

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Сначала новые
Lex
40 минут назад
А чего же все забегали туда сюда и никто не помогает пострадавшим?
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Житель
35 минут назад
Иногда без медобразования можно оказать медвежью услугу пострадавшим,но в этом случае дерево попытаться убрать с пострадавших можно было попытаться
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Житель
сегодня, 18:15
Дерево вроде зеленое
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Лиса из парка
сегодня, 18:11
в городе Липецк много аварийных деревьев и никто ими не занимается
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007
сегодня, 17:55
Надо же так за минуту до падения дерева приехали ...судьба
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О. Генри
сегодня, 17:44
Дерево то не сухое упало, а с листвой, судя по видео.
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