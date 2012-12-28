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Происшествия
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сегодня, 17:30
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Падение дерева на супругов-пенсионеров записала камера наблюдения
В итоге 65-летняя женщина оказалась в больнице, у нее подозревают травму позвоночника. Кроме «Фольксвагена» пенсионеров пострадали еще три машины.
Следственный комитет уже начал проверку обстоятельств этого происшествия, после которой будет дана процессуальная оценка действиям ответственных за своевременную вырубку аварийных деревьев.
Известно, что жильцы домов, рядом с которыми упало дерево, неоднократно жаловались на него в две управляющие компании: «Содружество» и «Маяк».
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