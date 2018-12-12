Роспотребнадзор: «В Липецке продают опасный стеклоочиститель»

Сотрудники управления забили тревогу, поскольку граждане могут отравиться метанолом.

Управление Роспортебнадзора по Липецкой области сообщает о том, что на прилавках региона замечена опасная для жизни и здоровья стеклоомывающая жидкость, в которой завышено содержание метанола.

В ведомстве уточнили, что стеклоочиститель «ICE DRIVE» (- 30°) изготовлен фирмой, зарегистрированной в Москве, адрес производства: Рязань, р-н Московский, Промышленная 21.

Лабораторные исследования этого продукта провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», которые подтвердили, что стеклоочиститель не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.

Управление Роспортебнадзора по Липецкой области направлены документы с предостережением по адресу изготовителя продукции и предоставлена информация в соответствующие органы для приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации.

Вместе с тем липчан призывают не покупать опасную продукцию.

Метанол - простейший одноатомный спирт, являющийся сильным ядом. Попадание всего 10 мл этого вещества внутрь человеческого организма способно привести к необратимым паталогическим изменениям: слепоте, нарушению функционирования внутренних органов (почек, печени), поражению участков головного мозга. Возможен и летальный исход. Опасность состоит в том, что даже испарения метанола опасны для здоровья, ведь они содержат в себе атомы спирта, которые, попадая в организм, накапливаются и вызывают патологические изменения.



Фото ural-meridian.ru

