Общество

39 минут назад

Роспотребнадзор: «В Липецке продают опасный стеклоочиститель»

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#Роспотребнадзор #метанол #спирт #отравление #угроза.
Роспотребнадзор: «В Липецке продают опасный стеклоочиститель»

Сотрудники управления забили тревогу, поскольку граждане могут отравиться метанолом.

Управление Роспортебнадзора по Липецкой области сообщает о том, что на прилавках региона замечена опасная для жизни и здоровья стеклоомывающая жидкость, в которой завышено содержание метанола.

В ведомстве уточнили, что стеклоочиститель «ICE DRIVE» (- 30°) изготовлен фирмой, зарегистрированной в Москве, адрес производства: Рязань, р-н Московский, Промышленная 21.

Лабораторные исследования этого продукта провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», которые подтвердили, что стеклоочиститель не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.

Управление Роспортебнадзора по Липецкой области направлены документы с предостережением по адресу изготовителя продукции и предоставлена информация в соответствующие органы для приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации.

Вместе с тем липчан призывают не покупать опасную продукцию.

Метанол - простейший одноатомный спирт, являющийся сильным ядом. Попадание всего 10 мл этого вещества внутрь человеческого организма способно привести к необратимым паталогическим изменениям: слепоте, нарушению функционирования внутренних органов (почек, печени), поражению участков головного мозга. Возможен и летальный исход. Опасность состоит в том, что даже испарения метанола опасны для здоровья, ведь они содержат в себе атомы спирта, которые, попадая в организм, накапливаются и вызывают патологические изменения.

Фото ural-meridian.ru


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#Роспотребнадзор #метанол #спирт #отравление #угроза.

Комментарии (2)

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Артем

14 минут назад
Только метаноловый и покупаю, пошли нах законодатели!
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однозначно

32 минуты назад
ерунда, метанол становится ядом разлагаясь в печени, не пейте его и будет все хорошо
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