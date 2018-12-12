Происшествия

53 минуты назад

Протаранивший семь легковушек автобус, понесло по скользкой дороге

21 2410
#гололед #авария #ДТП
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Протаранивший семь легковушек автобус, понесло по скользкой дороге

Сегодня утром в Липецке на улице 9 Мая автобус «Мерседес» 30-го маршрута протаранил семь легковых автомобилей.

Очевидцы аварии рассказали GOROD48, что водитель не смог удержать тяжелую машину на скользкой дороге – при выезде с парковки для автобусов «Мерседес» понесло на стоянку легковых автомобилей. Сначала автобус ударил «Пежо», тот отбросило в «Форд», его – в «Тойоту».Также «Пежо» ударился в «Рено» и «Фольксваген», последний автомобиль задел «Киа» и «Ладу».

Водители автобусов, собравшиеся на месте аварии, рассказали, что в городе сегодня множество не отсыпанных песком и реагентами улиц.Так, на конечной остановке общественного транспорта в микрорайоне «Елецкий» по скользкой дороге понесло автобус, который чуть не снес стоящий рядом с остановочным павильоном туалет.

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#гололед #авария #ДТП
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Комментарии (22)

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Им

4 секунды назад
пох гололед или нет гоняются причина в этом Неоднократно писал почему у водителей занимающихся перевозками людей нет ежемесячного экзамена ПДД Вы что менты не слышите
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Антон

1 минуту назад
придут работяги новолипецкие вечером к своим авто и удивятся
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123

2 минуты назад
ну, А "там" местные разберутся со своими бездельниками от власти. С утречка лёд, начиная от подъезда. Остановки - катки. РСУ-2 вообще болт забила на обслуживаемые территории( про дома и говорить-то не чего), что-либо начинают делать только после коллективных писем.
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ЗлойБот

3 минуты назад
Всему виной отсутствие опыта у водителя автобуса или он просто олень. Ехал бы медленнее, всё было хорошо.
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skrip

3 минуты назад
Ха.А почему на автобусной парковке столько частных легковых автомобилей?Непорядок.Я не думаю что всё это машины водителей автобусов.Это машины работников НЛМК.МОЖНО ИХ ЗА ЭТО НАТЯНУТЬ?
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Юрок Алтушок.

6 минут назад
Вам же Серёга обещал ледовые катки по всему городу. И свои обещания сдержал, пользуйтесь бесплатно.
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Л-а

13 минут назад
остановка "Шахматный клуб" в сторону Спутника просто каток, да тем более она еще покатая, неровная. Подойти к автобусу очень опасно, можно получить травму.
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ну

20 минут назад
что вы склоняете Липецк не читаете новостей из других регионов,там еще похлеще бывают события !
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Гость

20 минут назад
А чиноши сидят и смеются
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Карволол

22 минуты назад
Скоростной режим не нужно нарушать, тогда и скользить не придется
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