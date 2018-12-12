Происшествия
53 минуты назад
Протаранивший семь легковушек автобус, понесло по скользкой дороге
Сегодня утром в Липецке на улице 9 Мая автобус «Мерседес» 30-го маршрута протаранил семь легковых автомобилей.
Очевидцы аварии рассказали GOROD48, что водитель не смог удержать тяжелую машину на скользкой дороге – при выезде с парковки для автобусов «Мерседес» понесло на стоянку легковых автомобилей. Сначала автобус ударил «Пежо», тот отбросило в «Форд», его – в «Тойоту».Также «Пежо» ударился в «Рено» и «Фольксваген», последний автомобиль задел «Киа» и «Ладу».
Водители автобусов, собравшиеся на месте аварии, рассказали, что в городе сегодня множество не отсыпанных песком и реагентами улиц.Так, на конечной остановке общественного транспорта в микрорайоне «Елецкий» по скользкой дороге понесло автобус, который чуть не снес стоящий рядом с остановочным павильоном туалет.
Водители автобусов, собравшиеся на месте аварии, рассказали, что в городе сегодня множество не отсыпанных песком и реагентами улиц.Так, на конечной остановке общественного транспорта в микрорайоне «Елецкий» по скользкой дороге понесло автобус, который чуть не снес стоящий рядом с остановочным павильоном туалет.
Им
Антон
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Юрок Алтушок.
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