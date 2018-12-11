Кому - манная каша, кому - манка небесная

В детских садах Липецка «излишне списывают» продукты питания.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета Счетная палата представила итоги аудита эффективности организации питания в дошкольных учреждениях.



К сожалению, проверка была выборочной. Но с далеко идущими выводами.



Ревизоры нагрянули в три детских садах - №15 (улица Шуминского), №122 (проспект Победы) и № 126 (проспект 60 лет СССР). Аудиторы отметили, что все эти учреждения заключали однотипные договоры с одними и теми же поставщиками в одно время - с ООО «Продторг» (овощи-фрукты), с ИП Хурановой А.И. (молочная продукция), с ИП Корвякова М.Ф. (мясная продукция). Специалисты отметили, что такой подход свидетельствует о недостаточной проработке и анализе рынка предложений. И констатировали: цены на некоторые купленные продукты выше максимальных цен на эти продукты в магазинах.



Так, цена закупки килограмма кефира жирностью 3,2% по закупке стоила 67-71 рубль, в то время как рыночная цена этого продукта составляла 41-59 рублей (превышение цены составило 12%), сметаны жирностью 15% - 210-220 рублей за килограмм при цене на рынке в 118-185 рублей (+25-35%). Переплачивала мэрия 4,9-5,6% за сахар-песок, 4% - за рис, 17% - за яблоки.



- Превышение цен порой абсурдное, - заметила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.



Между тем на содержание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях Липецка мэрия в год тратит 23 472 рубля. Сумма немалая. Плюс к ней стоит добавить 22 296 рублей (или 1858 рублей в месяц) родительской доплаты за уход, содержание и питание малыша в детсаду.



Получается, в департаменте образования мэрии буквально бросают на ветер и бюджетные средства, и деньги липчан, отказываясь от очевидного, указанного чиновникам Счетной палатой, способа экономии: объединения однотипных закупок в один лот. А ведь при таком способе появляется возможность сократить расходы на питание детей в детсадах при сохранении его качества. Почему бы чиновникам не оптимизировать цены, по которым приобретаются продукты? Ведь закупки за средства бюджета - это гарантированный рынок сбыта предпринимателями своего товара. Почему же продукты для детсадов стоят столько же или даже выше, чем точно те же, что мы покупаем в розницу в магазинах?



Но перерасход средств - это одно, а кражи продуктов питания у детей - другое. Впрочем, это «ругательное слово» в акте Счетной палаты не фигурирует. Фигурирует эвфемизм «излишне списано».



Так, аудиторы выявили излишнее списание 71 грамма молока на одну порцию манной каши в 122-м детсаду. Таким образом за день на каше для 165 малышей кто-то наварил 11,7 литра молока на 678 рублей. А в 126-м детском саду повара излишне списали в день проверки на порцию вареной колбасы 15-18 грамм продукта. Аудиторы констатировали, что на питание детей «излишне списали» 9,4 кг колбасы на 2076 рублей. В общем, кому - манная каша, кому - манка небесная!



На комиссии депутаты поинтересовались качеством еды дошколят.



- Молоко - только Лебедянь, сыры - только «Дружба», - сообщила депутатам заместитель председателя департамента образования мэрии Татьяна Лазарева.



В мэрии признают, что детские сады закупают продукты питания у единственных поставщиков. Чиновник оправдывает такую политику высоким качеством того, чем кормят детей. Однако в департаменте пообещали в дальнейшем следовать полученным от Счетной палаты Липецка рекомендациям - сводить в лоты необходимые продукты для детсадовских столовых и выставлять их на торги с целью снижения на них цен.



Радует одно: по данным анонимного опроса, проведенного Счетной палатой Липецка в трех детсадах среди родителей, выяснилось, что 98,6% родителей довольны питанием своих чад. Впрочем, достоверность такого опроса сомнительна, ведь анкеты просто бросали в ящики для их сбора. Учитывая непревзойденное умение работников бюджетных учреждений организовывать «нужные» результаты выборов, считать, что опрос обошелся без «левых» вбросов, было бы излишне оптимистично.