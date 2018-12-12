Общество
23 минуты назад
Липчане на 37 месте по вредным привычкам
Регион получил 70 баллов из 100.
Аналитики РИА Рейтинг провели исследование распространения вредных привычек в регионах России. Рейтинг рассчитан на основе данных, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году.
По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе. Липецкая область оказалась на 37 месте рейтинга, между Курской и Оренбургской областями. Наш регион получил 70,6 баллов, то есть липчане не так много курят, выпивают и потребляют наркотиков.
Меньше всего среди регионов Центрального Черноземья вредные привычки распространены в Тамбовской области (12 позиция). Белгородская область оказалась на 30 позиции, Курская — на 36 месте, а Воронежская — на 63 строчке.
Лидерами рейтинга, то есть регионами с минимальными показателями по вредным привычкам, стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции.
Приверженцами нездорового образа жизни можно назвать россиян из Бурятии, Ямало-Ненецкого АО и Еврейского АО.
По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе. Липецкая область оказалась на 37 месте рейтинга, между Курской и Оренбургской областями. Наш регион получил 70,6 баллов, то есть липчане не так много курят, выпивают и потребляют наркотиков.
Меньше всего среди регионов Центрального Черноземья вредные привычки распространены в Тамбовской области (12 позиция). Белгородская область оказалась на 30 позиции, Курская — на 36 месте, а Воронежская — на 63 строчке.
Лидерами рейтинга, то есть регионами с минимальными показателями по вредным привычкам, стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции.
Приверженцами нездорового образа жизни можно назвать россиян из Бурятии, Ямало-Ненецкого АО и Еврейского АО.
коля