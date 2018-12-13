ОГУП «ЛОКК» умирает как управляющая компания

Жилфонд областной «управляшки» в 9-м, 15-м и 19-м микрорайонах Липецка дербанят коммерсанты.

- Наш слесарь сказал, что ЛОКК обслуживает наш дом до конца года. А в январе бросает наш дом. Что делать? - позвонил в GOROD48 житель дома №93 по улице Московской по имени Дмитрий.В самом ОГУПе телефон после звонков по всем указанным на сайте компании взяла какая-то сотрудница отнюдь не из первого эшелона власти. Она сообщила, что ЛОКК еще работает как управляющая компания, но уже уведомляет сотрудников о сокращении их должностей. А нет должности слесаря или дворника - нет и «управляшки»!Все опрошенные GOROD48 чиновники - в госжилинспекции, в департаменте ЖКХ мэрии и в областном управлении ЖКХ - признают факт побега горожан из ОГУП «ЛОКК», переживающей самый сложный период в своей истории с момента ее создания волевым решением губернатора Олега Королева как альтернативы многократно оскандалившимся коммерческим «управляшкам». Мол, каленым железом нужно выжечь скверну в сфере управления жилищным фондом, и лучшего кандидата на роль инквизитора, чем этой созданной под крышей областной администрации организации, не найти.Но время показало, что Олег Королев был неправ.- Больше всего нареканий горожан вызывает деятельность ОГУП «ЛОКК». Этой компании выдано 47 предписаний об устранении выявленных недостатков и выписано 22 протокола об административной ответственности, - сообщила в октябре этого года на брифинге в мэрии руководитель управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздельцева.К началу этого года ЛОКК наработала 80-миллионный долг перед рядом контрагентов, но, по заявлению начальника областного управления ЖКХ Юрия Костина, банкротства все же избежит.- Сейчас идут мероприятия по санации ЛОККа, которые будут продолжаться до конца зимы. Но уже очевидно, что управлять жилыми домами этот ОГУП не будет. Возможно, за компанией останутся функции балансодержателя областных активов, - сказал чиновник.Итак, за ЛОККом останутся горячая вода и отопление (все котельные в селах и райцентрах региона у ОГУПа арендует «Квадра»), строительство жилья по федеральной программе переселения, эксплуатация районных полигонов по утилизации твердых бытовых отходов (кроме Усманского и Грязинского), электросетевые комплексы. Управление многоквартирными домами было лишь десятой частью бизнеса ЛОККа, и может именно поэтому в компании просто махнули рукой на исполнение обязательств перед горожанами. И это несмотря на то, что, по воле губернатора, пять лет назад ОГУП получил на этот вид деятельности лицензию №1.ЛОКК, начинавший свою деятельность по управлению МКД без техники, с двумя слесарями и одним инженером, все же выбился в уверенные «середнячки» на этом так и не ставшем непрозрачным рынке. В лучшее время в ведении ОГУПа было 107 многоквартирных домов в Липецке (9-й, 15-й, 19-й микрорайоны, ряд домов по улице 8 Марта, Циолковского, Юных Натуралистов, Шубина) и 27 домов в Грязях. А сейчас, по данным ГЖИ, по состоянию на 1 декабря у ЛОККа на балансе числился уже 61 дом. Впрочем, по факту жилья на обслуживании ЛОККа меньше уже в два, а то и в три раза.Конечно, курировавший сферу ЖКХ вице-губернатор Александр Наролин пытался спасти жилищный бизнес ОГУПа. Для этого на должность директора областной коммунальной компании пригласили жительницу Подмосковья Ирину Загуляеву, эмиссара столичного ООО «ДомКом Инвест» (считающейся аффилированной с Группой «ПИК», крупнейшей российской девелоперской и строительной компанией), которое и оплатило задолженность ЛОККа перед ИФНС. Но Ирине Загуляевой не удалось вывести компанию из финансового пике.Сейчас дома, которые еще обслуживает ОГУП «ЛОКК», атакуют другие «управляшки». Их руководство прикармливает старших по домам и членов домкомов, а уже те агитируют соседей переходить в управление УК «Наш дом Липецк», «Комфорт Сити», «19 микрорайон».- Чтобы не попасть в управление непрофессионалов, советую жителям домов изучать финансовое положение организаций, желающих взять их дома в управление. Для этого надо смотреть рейтинг УК на сайте ГИС ЖКХ, заходить на специализированные сайты типа сбис.ру или руспрофиль.ру, где указаны основные финансовые параметры организаций, а также количество судов с их участием, - сообщил GOROD48 начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.