Происшествия
сегодня, 15:12
Липецкие «управляшки» ответят за сосульки
Публикации на GOROD48 стали поводом для прокурорской реакции.
Вчера GOROD48 сообщил о том, что как огромный ком снега рухнул на дорогую иномарку на рынке в Липецке, а также о едва не упавшей на голову пожилому мужчине сосульке. А уже сегодня прокуратура области отреагировала на наши публикации.
- Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по информации GOROD48 о бездействии управляющих организаций по очистке кровель многоквартирных жилых домов от снега, наледи и сосулек. По результатам проверки руководителям управляющих организаций, объявлены предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере, - сообщила нам руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Ткачева.
Прокуратура напоминает, что невыполнение законных требований прокурора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года, а на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по информации GOROD48 о бездействии управляющих организаций по очистке кровель многоквартирных жилых домов от снега, наледи и сосулек. По результатам проверки руководителям управляющих организаций, объявлены предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере, - сообщила нам руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Ткачева.
Прокуратура напоминает, что невыполнение законных требований прокурора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года, а на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Житель Сокола
Здание
анна
Прокуратура Октябрьского района