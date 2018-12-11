Происшествия

сегодня, 15:12

Липецкие «управляшки» ответят за сосульки

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#сосульки
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Липецкие «управляшки» ответят за сосульки

Публикации на GOROD48 стали поводом для прокурорской реакции.

Вчера GOROD48 сообщил о том, что как огромный ком снега рухнул на дорогую иномарку на рынке в Липецке, а также о едва не упавшей на голову пожилому мужчине сосульке. А уже сегодня прокуратура области отреагировала на наши публикации.

- Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по информации GOROD48 о бездействии управляющих организаций по очистке кровель многоквартирных жилых домов от снега, наледи и сосулек. По результатам проверки руководителям управляющих организаций, объявлены предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере, - сообщила нам руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Ткачева.

Прокуратура напоминает, что невыполнение законных требований прокурора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года, а на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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#сосульки
1

Комментарии (4)

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Житель Сокола

6 минут назад
Уберите снег и сосульки с крыш по улице Ушинского. Дети ходят в школу по этой улице, просто жесть, что то будет.
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Здание

57 минут назад
ФСБ на снимке. Как допустили такие сопли ????
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анна

сегодня, 15:36
Сегодня на пороге магазина "ПОРЯДОК" наледь упала на молодую женщину с ребенком. На скорой отправили в травпункт.
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Прокуратура Октябрьского района

сегодня, 15:23
Почистите пожалуйста меня от снега, наледи и сосулек. И ФСБ пожалуйста.
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