СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками

Обильные снегопады и резкие перепады температур - идеальные условия для образования наледи на крышах зданий. Ежегодно в области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежных глыб и сосулек. В результате страдают не только взрослые, но и дети.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в случае серьезного травмирования или гибели человека в результате схода льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, проявившие халатность.

Соответствующие письма руководителя следственного управления СК России по Липецкой области направлены в адрес глав городов и районов, а также руководителям госструктур, ответственным за безопасность жителей региона. Им рекомендуется организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д. Исключить травмирование граждан во время гололеда.