Общество

сегодня, 14:30

СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками

4 502
#сосульки
СК предупредил липецких коммунальщиков об ответственности в случае травмирования людей сосульками

Обильные снегопады и резкие  перепады температур - идеальные условия для образования наледи на крышах зданий. Ежегодно в области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежных глыб и сосулек. В результате страдают не только взрослые, но и дети.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в случае серьезного травмирования или гибели человека в результате схода льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, проявившие халатность.

Соответствующие письма руководителя следственного управления СК России по Липецкой области направлены в адрес глав городов и районов, а также руководителям госструктур, ответственным за безопасность жителей региона. Им рекомендуется организовать своевременную очистку крыш от снега и наледи, обеспечить безопасность детей при занятиях зимними видами спорта как в специально оборудованных площадках, так и на льду водоемов, крутых склонах и т.д. Исключить травмирование граждан во время гололеда.

4 502
#сосульки

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Калдырь

37 минут назад
,сегодня люди падали на скользкий дорогах, которые не обработаны песком, даже 6 человек обращались в больницы. СК Вы где?
ответить

И

сегодня, 14:57
Хорошобы побольше членов СК , ПРОКУРАТУРЫ , РОПОТРЕБНАДЗОРА, АДМИНИСТРАЦИИ ...и.т.д. Пострадало!!!! От сусулек!! !
ответить

Я

сегодня, 14:56
А в случае травмирования скользкими дорогами?
ответить

Гость

сегодня, 14:54
Плевать они хотели и на СК и на прокуратуру, может упадёт кому то на голову а может и нет....
ответить

Еще в рубрике

Ледорубами по новой плитке
#субботник #гололед
2
Ледорубами по новой плитке

27 минут назад

Общество
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»
#война #Италия #партизаны
1
Найдены родственники ельчанина воевавшего в итальянском партизанском отряде «Д`Артаньян»

29 минут назад

Общество
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно
#убийство ребенка
7
За убийство новорожденной дочери многодетная мать получила три года условно

56 минут назад

Общество
Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт
#коммунальная авария
2
Из-за потопа в многоэтажном доме четвёртый день не работает лифт

сегодня, 15:27

Общество
Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!
#стословсулицы
3
Свинья, поющая шансон, счастливым сделает мой дом!

сегодня, 15:12

Общество
197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Горкассы-Л»
#коммунальные платежи
10
197 человек признаны потерпевшими в Липецке по делу «Горкассы-Л»

сегодня, 14:29

Общество