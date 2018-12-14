Общество
сегодня, 14:39
Мэрия может заставить воронежского подрядчика заново заасфальтировать Лебедянский выезд
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Новый асфальт не пролежал и двух месяцев!
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8 ноября на последнем объекте, попавшем в Липецке в федеральный проект, Лебедянском выезде, подрядчик, ООО «ДоброеСпецСтрой», нанесли дорожную разметку и заказчик, УГС Липецка, официально принял его в эксплуатацию. И ровно через месяц здесь расползлась новенькая «дорожная рубашка»!
Дефект в дорожном полотне выявили специалисты городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства с кураторами федерального проекта из областного управления дорог и транспорта. Чиновники составили акт об обследовании технического состояния поврежденного участка, а МБУ «Управление благоустройства Липецка» заделали повреждение литым асфальтом.
Сегодня отремонтированный участок дороги осмотрели вице-мэр Липецка Константин Власов, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин и заместитель главного смотрителя Липецка Виктор Алексеев. Они и журналисты увидели полоску свежего асфальта на месте выбоины и рядом с ней - новую ямку!
Ситуацией чиновники были крайне недовольны.
- Подрядчик зашел на ремонт Лебедянского выезда поздно, в октябре. Этот объект мы выставили на торги потому, что у нас оказались средства, сэкономленные от торгов по другим дорогам. В итоге победителем торгов стал новый для нас подрядчик, ООО «ДоброеСпецСтрой», «дочка» воронежской СМУ-90. За 26,7 тысяч рублей организация уложила на Лебедянском выезде щебеночно-мастичный асфальт на площади 36 тысяч квадратных метров. При работах подрядчик использовал и геосетку. Очевидно, новый асфальт лопнул на стыке полотен покрытия, - резюмировал ситуацию Виктор Алексеев.
- У нас к подрядчику, «Доброеспецстрою», есть серьезные претензии. Он уже оплатил аварийные ремонт дороги, но мы ставим вопрос ребром: если независимая экспертиза, которая проверит качество использованной подрядчиком асфальтобетонной смеси, выявит ее несоответствие ГОСТу, мы понудим исполнителя муниципального контракта в счет гарантийных обязательств переложить весь асфальт, уложенный в смену на этом участке дороги. А здесь, на минуточку, в смену укладывали асфальт на 5 тысячах квадратных метрах, - отметил вице-мэр Константин Власов.
Заместитель главы Липецка также дал указания заместителю главного смотрителя Липецка Виктору Алексееву провести служебную проверку по факту выявленных повреждений нового покрытия дороги и при наличии вины куратора объекта, специалиста УГС, привлечь его к дисциплинарной ответственности.
По мнению председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, налицо нарушение подрядчиком технологии укладки асфальта.
- Мы отберем несколько кернов с моста и отправим пробы на экспертизу. При несоответствии асфальта марки ЩМА существующим стандартам заставим по весне подрядчика полностью переделать весь объект, - заметил Алексей Бахтин.
Кажется, Лебедянский выезд стал той самой ложкой дегтя, которая испортила представление о качестве дорожных работ этого года, на которых был освоен миллиард рублей. Чиновники говорят, что все пробы асфальтобетона в этом году были признаны соответствующими стандартам. И вот тебе на! Последний дорожный объект, этот самый Лебедянский выезд, оказался проблемным.
Дефект в дорожном полотне выявили специалисты городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства с кураторами федерального проекта из областного управления дорог и транспорта. Чиновники составили акт об обследовании технического состояния поврежденного участка, а МБУ «Управление благоустройства Липецка» заделали повреждение литым асфальтом.
Сегодня отремонтированный участок дороги осмотрели вице-мэр Липецка Константин Власов, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин и заместитель главного смотрителя Липецка Виктор Алексеев. Они и журналисты увидели полоску свежего асфальта на месте выбоины и рядом с ней - новую ямку!
Ситуацией чиновники были крайне недовольны.
- Подрядчик зашел на ремонт Лебедянского выезда поздно, в октябре. Этот объект мы выставили на торги потому, что у нас оказались средства, сэкономленные от торгов по другим дорогам. В итоге победителем торгов стал новый для нас подрядчик, ООО «ДоброеСпецСтрой», «дочка» воронежской СМУ-90. За 26,7 тысяч рублей организация уложила на Лебедянском выезде щебеночно-мастичный асфальт на площади 36 тысяч квадратных метров. При работах подрядчик использовал и геосетку. Очевидно, новый асфальт лопнул на стыке полотен покрытия, - резюмировал ситуацию Виктор Алексеев.
- У нас к подрядчику, «Доброеспецстрою», есть серьезные претензии. Он уже оплатил аварийные ремонт дороги, но мы ставим вопрос ребром: если независимая экспертиза, которая проверит качество использованной подрядчиком асфальтобетонной смеси, выявит ее несоответствие ГОСТу, мы понудим исполнителя муниципального контракта в счет гарантийных обязательств переложить весь асфальт, уложенный в смену на этом участке дороги. А здесь, на минуточку, в смену укладывали асфальт на 5 тысячах квадратных метрах, - отметил вице-мэр Константин Власов.
Заместитель главы Липецка также дал указания заместителю главного смотрителя Липецка Виктору Алексееву провести служебную проверку по факту выявленных повреждений нового покрытия дороги и при наличии вины куратора объекта, специалиста УГС, привлечь его к дисциплинарной ответственности.
По мнению председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, налицо нарушение подрядчиком технологии укладки асфальта.
- Мы отберем несколько кернов с моста и отправим пробы на экспертизу. При несоответствии асфальта марки ЩМА существующим стандартам заставим по весне подрядчика полностью переделать весь объект, - заметил Алексей Бахтин.
Кажется, Лебедянский выезд стал той самой ложкой дегтя, которая испортила представление о качестве дорожных работ этого года, на которых был освоен миллиард рублей. Чиновники говорят, что все пробы асфальтобетона в этом году были признаны соответствующими стандартам. И вот тебе на! Последний дорожный объект, этот самый Лебедянский выезд, оказался проблемным.
16 1267
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