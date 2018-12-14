Общество

сегодня, 11:10

Все трамваи в Липецке поехали по новым расписаниям

11 1208
#трамвай
2
Все трамваи в Липецке поехали по новым расписаниям

На остановках указаны не интервалы, а поминутное прибытие вагонов.

Летом этого года на встрече с частными перевозчиками тогда еще первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов продемонстрировал образец расписания работы пассажирского транспорта, на котором обозначены не привычные интервалы движения, а конкретное время прибытия того или иного автобуса. И вот первые такие таблички появились на трамвайных остановках.

736595869cdd02826dab1ea34fedd01b.JPG

- Трамваи уже ходят по такому расписанию, которое очень удобно для пассажиров. И, очевидно, поминутный график движения вагонов соблюдается, так как мы не получаем жалоб от населения, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин.

IMG_5542.JPG

В мэрии, кстати, хотели разместить такие же таблички и на автобусных остановках. Макеты поминутных расписаний уже готовы. Но, очевидно, до открытия движения на Петровском мосту развешивать их было бы преждевременно.

- Сейчас муниципальный и частные перевозчики в часы-пик порой выбиваются даже из интервального графика движения в связи с заторами на въезде на действующую ветку Петровского моста и на выезде с него. Но вот вопрос: вешать ли такие поминутные расписания автобусов на остановках после открытия движения по отремонтированному путепроводу, если весной на реконструкцию будет перекрыта часть главной автомобильной магистали Липецка, проспект Победы, от памятника танкистам до автовокзала? Мы сейчас думаем над решением проблемы, ведь даже с запуском движения автотранспорта по дорогам-дублерам автобусы вряд ли смогут без нарушений такого поминутного графика возить пассажиров, - сказал чиновник.
11 1208
#трамвай
2

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

indezit

5 минут назад
На фоне новеньких блестящих табличек типичная серость великодуховного Русского мира
ответить

,,

19 минут назад
Уже поехали трамваи,а мы втроём,все сидели на крыше,я и два бокса шишек.....
ответить

Вася

43 минуты назад
А троллейбусы ?
ответить

Саня

47 минут назад
Где новые трамваи из Москвы?
ответить

Горожанин

сегодня, 11:58
расписание электронное давно должно быть, я электронным табло
ответить

Респект

сегодня, 11:44
Местный, мне например по карте не очень удобно отслеживать. Сделали бы вкладку Расписание-Трамваи-Номер маршрута - было бы быстро и удобно. К тому же в приложении удобно расписание изменить при каких-то переменах в движении.
ответить

Юлия

сегодня, 11:40
Переехали на ул.Московскую, очень рада была узнать, что трамвайчики ходят часто и по Яндекс Транспорту правильно отслеживаются! Спасибо!
ответить

Местный

сегодня, 11:35
Респект, так в Я.Транспорте трамваю ползают почти реально по карте ))
ответить

ясновидящая

сегодня, 11:31
а я думала новые трамваи по старому расписанию поехали...
ответить

Юрьевна

сегодня, 11:18
Все четко работает на трамвайных линиях. Спасибо
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

ВТБ поддерживает расширение производства сыра в Белгородской области
#ПАО ВТБ
ВТБ поддерживает расширение производства сыра в Белгородской области

1 минуту назад

Общество
Нафига липчанам дьюти-фри в аэропорту?
#торговля
Нафига липчанам дьюти-фри в аэропорту?

25 минут назад

Общество
Два электробуса приедут в Липецк «самоходом», три привезут на тралах
#электробус
11
Два электробуса приедут в Липецк «самоходом», три привезут на тралах

сегодня, 11:29

Общество
Две улицы в Липецке остались без горячей воды из-за прорыва в трубе
#коммунальная авария
Две улицы в Липецке остались без горячей воды из-за прорыва в трубе

сегодня, 11:27

Общество
Посрамившей «честь мундира» помощнице липецкой судьи объявили выговор
#кадры
38
Посрамившей «честь мундира» помощнице липецкой судьи объявили выговор

сегодня, 10:32

Общество
В Липецкой области отметили рост безработицы
#безработица #труд
56
В Липецкой области отметили рост безработицы

сегодня, 09:36

Общество