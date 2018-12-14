Все трамваи в Липецке поехали по новым расписаниям

На остановках указаны не интервалы, а поминутное прибытие вагонов.

Летом этого года на встрече с частными перевозчиками тогда еще первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов продемонстрировал образец расписания работы пассажирского транспорта, на котором обозначены не привычные интервалы движения, а конкретное время прибытия того или иного автобуса. И вот первые такие таблички появились на трамвайных остановках.- Трамваи уже ходят по такому расписанию, которое очень удобно для пассажиров. И, очевидно, поминутный график движения вагонов соблюдается, так как мы не получаем жалоб от населения, - сообщил GOROD48 председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин.В мэрии, кстати, хотели разместить такие же таблички и на автобусных остановках. Макеты поминутных расписаний уже готовы. Но, очевидно, до открытия движения на Петровском мосту развешивать их было бы преждевременно.- Сейчас муниципальный и частные перевозчики в часы-пик порой выбиваются даже из интервального графика движения в связи с заторами на въезде на действующую ветку Петровского моста и на выезде с него. Но вот вопрос: вешать ли такие поминутные расписания автобусов на остановках после открытия движения по отремонтированному путепроводу, если весной на реконструкцию будет перекрыта часть главной автомобильной магистали Липецка, проспект Победы, от памятника танкистам до автовокзала? Мы сейчас думаем над решением проблемы, ведь даже с запуском движения автотранспорта по дорогам-дублерам автобусы вряд ли смогут без нарушений такого поминутного графика возить пассажиров, - сказал чиновник.