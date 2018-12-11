Асфальтобетон на Лебедянском выезде продержался до первой оттепели

За разрушенный асфальт заплатит подрядчик.

Как сообщает Управление дорог и транспорта Липецкой области, на Лебедянском выезде в Липецке разрушился асфальтобетонный слой. При этом, его укладка была завершена в ноябре за счёт средств, сэкономленных в результате торгов, проведённых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы на объекте велись силами подрядной организации ООО «ДоброеСпецСтрой». Стоимость контракта составила 26,7 млн рублей. В ходе работ уложили 36 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия, использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон и геосетка.

На Лебедянском выезде побывали специалисты областного управления дорог и транспорта. Был составлен акт об обследовании технического состояния участка автомобильной дороги. Представители управления главного смотрителя Липецк обещают отремонтировать аварийный участок до конца дня литым асфальтобетоном. В адрес подрядной организации готовится претензия.