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Асфальтобетон на Лебедянском выезде продержался до первой оттепели

21 1271
#дорожные работы
Асфальтобетон на Лебедянском выезде продержался до первой оттепели

За разрушенный асфальт заплатит подрядчик.

Как сообщает Управление дорог и транспорта Липецкой области, на Лебедянском выезде в Липецке  разрушился асфальтобетонный слой. При этом, его укладка была завершена в ноябре за счёт средств, сэкономленных в результате торгов, проведённых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы на объекте велись силами подрядной организации ООО «ДоброеСпецСтрой». Стоимость контракта составила 26,7 млн рублей. В ходе работ уложили 36 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия, использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон и геосетка.

На Лебедянском выезде побывали специалисты областного управления дорог и транспорта. Был составлен акт об обследовании технического состояния участка автомобильной дороги. Представители управления главного смотрителя Липецк обещают отремонтировать аварийный участок до конца дня литым асфальтобетоном. В адрес подрядной организации готовится претензия.

21 1271
#дорожные работы

Комментарии (21)

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Берия

2 минуты назад
Почему Иванов и Елфимов еще на свободе?
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Весна придет

5 минут назад
А снег сойдёт плитку с бордюров будем поправлять? Так как все работники по тёплых местам перекволифецировались и теперь они отделочниками оформились и название( фирмы) сменили.
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Ужас

7 минут назад
Щас асфальтопометным залатают
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Мнение

14 минут назад
Модератор коверкоет почти все слова
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Мнение

15 минут назад
Везде существуют сроки не смотря на погодные условия. Перед положением этого асвальто- бетона шол дождь сутки. Лужи стояли огромные их просто отказали и не судили. Да и нажим с верху ( властей). Надо закатать???? количество денег срочно. И при укладке этого детьма не кто не контролировать ход работ и качество, или куратора просто держали всю работу в ресторане ( на халяву)? А платить должны кто принимал, кто утверждал этих рабочих на тендере.
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Этой схеме 25 лет

29 минут назад
Это было очевидно еще во время производства ремонтных работ. Только для воров и дебилов из управления дорог это сюрприз, для всех липчан это абсолютно очевидный результат. До весны не доживет ни одна из дорог, которую ремонтировали с весны до ноября. Всё развалится и покроется дырами и трещинами. Контролировать качество работ нужно в момент их производства, а не после подписания акта приема. Теперь вопрос: за чей счет будут устранять брак? Ответ: за счет бюджета. Потому что тех, кто всё это сделал, и след давно простыл. Техника у них была арендованная, рабочие - гастарбайтеры, нанятые с улицы за копейки, имущества и счетов нет. Растворились они в воздухе, как это и принято в городе всеобщей Липы. Откаты чиновники получили, а дорог нет. Весной, когда развалится всё, и станет очевидно, что никто за свои деньги ничего делать не будет, городской Совет выделит новые миллионы на ремонт этого ремонта. И так будет длиться годами, пока, наконец, случится чудо и правоохранители проснутся.
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48

32 минуты назад
Это цветочки, жесть какая ты хоть сам прочитал, что настрочил? Нихрена же не понятно, грамотей мля!
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А мне кажется наоборот

34 минуты назад
XXI век, в Липецке лучшие дороги стали
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Армен Рэальный Пазан ТэЭнТэ

34 минуты назад
Э, слющай! Ви дэньги нам заплатилэ, ми работу сдэлали! Ми на слэдуший год тоже будем у вас дарохи дэлать и так каштий год! Каштий год будэм деньги палучадь!
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Помнящий

46 минут назад
морозостойкость F1.
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