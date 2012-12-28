Печальней нет, пожалуй, сцены чем на заправке видеть цены

Итоги недели

Вчера несколько раз выли сирены и. За несколько часов до начала общегородского выпускного бала вице-мэр Липецка Светлана Бедрова сообщила, что. Но они все-таки состоялись! А на стадионе «Металлург» наши футболисты, пусть и с перерывом на очередную воздушную угрозу, ноВ минувшие выходные в липецких соцсетях появились посты о дефиците бензина и солярки на городских АЗС. Кое-кто тут же кинулся на заправки, чтобы залить баки машин топливом до горлышка. В итоге в ситуацию был вынужден вмешаться губернатор. В двух своих постах Игорь Артамонов написал, что причин для беспокойства нет, что поставки топлива в регион продолжаются и что«Со своей стороны будем добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения и вместе с УФАС проверять обращения по ценам», — сообщил глава региона, сравнивший происходящееGOROD48 тут же опросил водителей на одной из заправок, на которой скопились два десятка машин плюс тягачи и фуры. Работники АЗС сообщили, что никаких ограничений на заправку нет — нельзя лишь заливать топливо в канистры. Те водители, кто был не прочь попасть в кадр,, считая, что пара дней — и все будет как прежде.— Ещё про соль забыли, её тоже не было, и сейчас близок сезон «дачных закрывашек», — написал— Уже понеслись закупаться впрок крупами и хлебом, — разглядел где-то панику— Люди будут «воспринимать» ситуацию так, как им скажут в телевизоре. Но поступать будут так, как подсказывает опыт. А опыт, к сожалению, такой, что как только начинают разгонять уверения, что «успокойтесь, недостатка не будет», значит 100% будет и нужно закупиться, чтобы переждать, — поделилась опытомВо вторник министр информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков сообщил, что вот-вот. Министр сообщил, что «речь идёт о краткосрочной мере для снижения необоснованного спроса, вымывания бензина и обеспечения доступности топлива для большего числа жителей». В качестве остужения спроса предполагалось ограничение продажи бензина до 30-40 литров в один бак и ноль толерантности к канистрам.Эта публикация собрала более 30 тысяч просмотров. К ней оставили 270 комментариев. Нам показался интересным такой:— Забавно, на фоне проблем с топливом перестали отключать мобильный интернет. С 6 утра работает! — поделился наблюдениемВ среду губернатор определился с временными, до конца этой недели, ограничительными мерами по продаже топлива:— Вот теперь весело владельцам мотокос и бензогенераторов, а также катеров, «квадратов» и прочего, что только из канистры и заправить, — обиделасьВ четверг. Игорь Артамонов заметил, что удовлетворению спроса мешает нехватка бензовозов для доставки топлива на АЗС. «Готовы оказать операторам необходимое содействие: помочь с поиском дополнительных бензовозов». А тем временем резко полезли вверх цены на топливо. Уже в пятницу в самой дорогой сети заправок Липецка, «Калине Ойл», 92-й бензин продавали за 93.70 рублей за литр, 95-й – за 97.50, 100-й – за 106.63, дизель стоил 99.90. В липецком УФАС пока не заметили ничего из ряда вон выходящего,— Рынок сам всё отрегулирует, — то ли в шутку, то ли всерьез заметил— Сегодня Калина Ойл — дизель по 105 р/л. Такие заправки необходимо лишать лицензии как минимум на полгода. Чтобы неповадно было греть руки в чрезвычайных ситуациях, — отреагировал на упоминание о «невидимой руке рынка»В пятницу Игорь Артамонов провел заседание оперативного штаба, на котором обсудили ситуацию с бензином. Губернатор отметил увеличение количества бензовозов в регионе от «Роснефти» и «Лукойла», а заместитель прокурора области Александр Хвостов объявил предостережение нескольким руководителям компаний-операторов АЗС о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования. На оперштабеуже без указания даты возвращения к обычному порядку вещей.GOROD48 спросил у липчан:Ответы разделились почти поровну. Кто-то тратит все, что зарабатывает, а кто-то старается откладывать. Одни делают это регулярно, другие — от случая к случаю. Липчане копят на черный день, на отпуск, на ремонт квартиры или на подарки внукам.— Всю жизнь откладывал на машину, а купил мопед. Какой смысл откладывать! — воскликнул— Получается откладывать, но не деньги, а планы, — философски заметил\а— Многие так откладывали, что всё досталось мошенникам. Уж лучше бы тратили на себя, — высказала мысль, что у всех на уме,Кстати, самую крупной суммой, с которой добровольно расстались в Липецкой области на этой неделе, стали 894 тысячи рублей — свои сбережения 42-летний мужчина с целью их спасения от мошенников. На скамье подсудимых оказалась преступная группа, которую, по версии обвинения, 8 лет руководил 58-летний бывший сотрудник УФСИН, майор внутренней службы в отставке Олег Сбродов. Вместе с ним свои роли в схеме по завладению квартир липчан исполняли его родственники (его сын работал в полиции), нотариус (кстати, бывший федеральный судья) и юрист. Итог работы этой «команды», по данным регионального Следкома, — семь трупов, переписанные на других людей квартиры и 14 миллионов рублей ущерба.— Бывает же: майор ФСИН, полицейский, федеральный судья. И все оказались бандитами. Как неожиданно, — то ли удивился, то ли просто констатировал фактА вот липчанке Ольге Леншиной не получилось наказать рублем убийцу своего 29-летнего сына.. В уголовном деле о громком убийстве в кальян-баре «Мята» не поставлена точка. 27-летний подсудимый подписал контракт с Минобороны.Вице-мэр Светлана Сурмий огорошила членов комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета:. В 2025 году в городе ввели 285,4 тыс. кв. м жилья (в том числе 18 многоквартирных домов общей площадью 208,1 тыс. кв. м) — 84% от плана в 340 тысяч «квадратов». На каждого горожанина, таким образом, пришлось 0,59 кв. м нового жилья вместо запланированных 0,7 (в 2015 году губернатор Олег Королев гордился, что в Липецке начали строить по одному квадратному метру жилья в год на одного жителя). Причинами падения объемов гражданского строительства были названы рост цен на стройматериалы, отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центробанка. «Все это снизило спрос и удорожило проекты».— План по строительству нового жилья в Липецке нереальный, — резюмировала вице-мэр. — В этом году мы сумеем ввести не более 200 тысяч квадратных метров новостроек. В январе-апреле текущего года в городе введено в эксплуатацию 53,3 тысячи квадратных метров жилья — один многоквартирный дом площадью 24,3 тысячи квадратных метров, остальное строительство — это индивидуальное жилье.При этом департаментом выдано 102 разрешения на строительство при плане в 84, а в стадии возведения находится 607,9 тысяч кв. м жилья (после окончания заседания Светлана Сурмий сообщила GOROD48, что пока живы все основные застройщики Липецка). А вообще в Липецке свои и иногородние застройщики обязались лишь при реализации пяти проектов комплексного развития территорий построить за 10 лет 370 тысяч кв. м нового жилья между старой нефтебазой и Быхановым садом (в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова), на Тракторном, на улице Радиаторной, на Манеже. А ведь еще активно застраиваются Опытная, «Европейский», «Елецкий», «Взлетный», «Победа», район за Быхановым садом. Плюс никто не отменял точечного уплотнения существующей застройки.— Вы построенное попробуйте распродать, стоят пустые уже никому не нужны, с таким качеством строительства эти «человейники» скоро вообще будут не востребованы. В Липецке строить надо малоэтажки и прекратить точечные застройки, это нарушение всех норм и правил, — возопил— Хоть какая-нибудь великомудрая голова просчитала, сколько в новостройках у застройщиков стоит не купленного жилья? У нас дома стоят незаполненными, а мы ещё хотим строить? Может хватит раздавать Липецкую землю под точечные застройки? Может эти площади отдать под скверики для облысевшего города? Может не стоит перегружать и без того изношенные коммуникации очередными «свечками»? Может хватит рвать зубами Липецк? — вышел из себяза 16,3 млн рублей на улицах Московской, Гагарина и Студеновской. Работы должны быть завершены к 31 августа.Проторговали и ремонт улиц Советской и Первомайской.Проблема в том, что до прихода дорожников свои проблемные сети в центре Липецка должны заменить энергетики. Однако в мэрии только на этой неделе получили от ресурсников ответ на свой еще зимний запрос: какие работы по замене сетей те собираются провести на улицах Советской и Первомайской. Выяснилось, что «РВК-Липецк» будет менять кусок гнилого водопровода в районе стадиона «Металлург» на Первомайской. А на изрытой вдоль и поперек Советской (в последний раз дорогу раскапывали в начале этого месяца) никаких работ не предусмотрено. Можно заключать пари, как скоро после того, как на ней накатают новый асфальт, туда приедет трактор, чтобы раскопать ее в месте очередного порыва. Как это случилось с отремонтированной в ноябре прошлого года улицей Октябрьской: в начале этого месяца «РИР Энерго» раскопало новый асфальт над одной из своих тепловых камер для ликвидации порыва на теплосети. НоВ минувшие выходные. Свежая асфальтная латка зачернела. Напомним, что после недавнего ремонта дороги на Петровском спускеА вот и вовсе анекдот. В среду. Ее решили сделать пешеходной на пятницу-воскресенье, отдав под мероприятия Дня молодежи. А в пятницу утром: «РВК-Липецк» обнаружило очередную утечку воды. К счастью, за два часа до открытия Дня молодежи, правда, без асфальтной латки на месте раскопа. Вопрос: зачем именно эту улицу выбрали под трехдневное празднование Дня молодежи, если ее этой весной и летом не раз раскапывали в поиске утечек? И вот еще одно замечание: когда «РВК» клюет жареный петух, как в этом случае, у компании тут же появляются необходимые материалы, люди и техника. Когда этой легендарной птицы рядом нет, утечки в «РВК-Липецк» ставят в очередь с неизвестным сроком их устранения и еще более таинственным временем восстановления благоустройства в местах работ.А еще на улице Фрунзе у места последней коммунальной аварии на заборе появилось объявление за подписью некоего Активного гражданина, возмущенного отсутствием последней ступеньки лестницы у одного из домов. «Граждане! Кто возмущен этим переходом, звоните в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по телефонам: 239-347, 239-336, 239-141. А также в департамент развития территорий: 22-13-30.».Кстати, почтинапротив Быханова сада. Ее пообещали восстановить при наличии денег. Но дело в том, что два года назад эту лестницу уже ремонтировали. Но ремонта хватило как раз на время истечения строительной гарантии подрядчика на работы!Тем временем в мэрии подытожили голоса горожан, отданных за объекты благоустройства следующего года. Из-за отсутствия средств на программу формирования комфортной городской среды как в федеральном, так и в городском бюджете таких территорий будет лишь пять.Более 20 000 раз была просмотрена публикация. Липчанин Максим Богнен потерял 24-летнюю жену Викторию и еще не родившуюся дочь. 1 апреля ребенок умер в утробе матери. У Виктории после этого начался сильнейший сепсис. Молодую женщину лечили в Липецке, и в Москве, но 27 мая она скончалась. Мужчина не снимает обручальное кольцо, а кольцо покойной жены носит на груди на верёвке вместе с крестиком. Максим пытается разобраться в причинах их гибели. Он пока никого не винит, но настаивает на особом внимании к трагедии расследующей ее причины региональной комиссии облздрава. По его заявлению свою проверку этой ужасно горькой истории начал региональный Следком.А еще, в котором скончался 44-летний мотоциклист. О проблеме долгого ожидания реанимобиля заявили в соцсетях возмущенные этим фактом очевидцы жуткого ДТП на трассе Данков — Лебедянь, где 21 июня «Ямаха» влетала в «Ладу Гранту».В среду— по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Но перед этим к руководителю фонда «Дети и родители против рака» Альбине Корневой возникли претензии Роспотребнадзора.. В ведомстве заявили об обращении за медицинской помощью 20 детей с момента заезда в лагерь. В РПН заявили о временной приостановке его деятельности.Сама Альбина Корнева считает, что формально ее обвиняют в нарушении законодательства об охране жизни, здоровья несовершеннолетних: в «Лазорях» отдыхали дети, но сам пансионат меж тем был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. По сути, Корневу обвинили в незаконной организации отдыха несовершеннолетних. Она же говорит, что для продолжения реновации бывшего разрушенного пионерского лагеря «Радуга» стараниями меценатов, волонтеров и «Фонда дети и родители против рака» нужны деньги, а деньги пансионат зарабатывает на продаже путевок для здоровых детей.. Полиция так и не нашла вандала, а поменять новый лифт на другой невозможно: в УК и ФКР говорят, что поджог — не гарантийный случай. Базовая цена лифта и оборудования начинается от 1,2 млн рублей. А если говорить о работах «под ключ, новый подъемник может обойтись в 3,5 млн рублей., но оказавшийся вором-рецидивистом мужчина попал на камеры цветочного магазина. Игрушка б\у ценой в 7 000 рублей может обойтись жениху в новый срок — до пяти лет колонии.— Взяли медвежатника). Органам респект! — съязвил по этому поводу один наш читатель. Другой добавил: «Понять и простить!»А вот другая лав стори:. Она уже наказана 300 часами обязательных работ.Ну, и анекдот на посошок:. Теперь 34-летнего мужчину с широкой душой ждет суд по обвинению в ложном доносе. Гуляке грозит до двух лет лишения свободы.