Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Неделя 48
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13 минут назад
Печальней нет, пожалуй, сцены чем на заправке видеть цены
Итоги недели
Я вчера увидел
цены на бензин
и купил упряжку
из дворовых псин
В минувшие выходные в липецких соцсетях появились посты о дефиците бензина и солярки на городских АЗС. Кое-кто тут же кинулся на заправки, чтобы залить баки машин топливом до горлышка. В итоге в ситуацию был вынужден вмешаться губернатор. В двух своих постах Игорь Артамонов написал, что причин для беспокойства нет, что поставки топлива в регион продолжаются и что важно не раскачивать ситуацию.
«Со своей стороны будем добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения и вместе с УФАС проверять обращения по ценам», — сообщил глава региона, сравнивший происходящее с ажиотажем с гречкой 2020-го и 2022-го годов.
GOROD48 тут же опросил водителей на одной из заправок, на которой скопились два десятка машин плюс тягачи и фуры. Работники АЗС сообщили, что никаких ограничений на заправку нет — нельзя лишь заливать топливо в канистры. Те водители, кто был не прочь попасть в кадр, также вспоминали о гречке, считая, что пара дней — и все будет как прежде.
— Ещё про соль забыли, её тоже не было, и сейчас близок сезон «дачных закрывашек», — написал Житель Лип.
— Уже понеслись закупаться впрок крупами и хлебом, — разглядел где-то панику Гость.
— Люди будут «воспринимать» ситуацию так, как им скажут в телевизоре. Но поступать будут так, как подсказывает опыт. А опыт, к сожалению, такой, что как только начинают разгонять уверения, что «успокойтесь, недостатка не будет», значит 100% будет и нужно закупиться, чтобы переждать, — поделилась опытом Мария.
Во вторник министр информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков сообщил, что вот-вот «В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина». Министр сообщил, что «речь идёт о краткосрочной мере для снижения необоснованного спроса, вымывания бензина и обеспечения доступности топлива для большего числа жителей». В качестве остужения спроса предполагалось ограничение продажи бензина до 30-40 литров в один бак и ноль толерантности к канистрам.
Эта публикация собрала более 30 тысяч просмотров. К ней оставили 270 комментариев. Нам показался интересным такой:
— Забавно, на фоне проблем с топливом перестали отключать мобильный интернет. С 6 утра работает! — поделился наблюдением Савелий.
В среду губернатор определился с временными, до конца этой недели, ограничительными мерами по продаже топлива: «Тридцать литров в один бак».
— Вот теперь весело владельцам мотокос и бензогенераторов, а также катеров, «квадратов» и прочего, что только из канистры и заправить, — обиделась Пуговка.
В четверг «Губернатор Липецкой области рассказал о текущей ситуации с бензином». Игорь Артамонов заметил, что удовлетворению спроса мешает нехватка бензовозов для доставки топлива на АЗС. «Готовы оказать операторам необходимое содействие: помочь с поиском дополнительных бензовозов». А тем временем резко полезли вверх цены на топливо. Уже в пятницу в самой дорогой сети заправок Липецка, «Калине Ойл», 92-й бензин продавали за 93.70 рублей за литр, 95-й – за 97.50, 100-й – за 106.63, дизель стоил 99.90. В липецком УФАС пока не заметили ничего из ряда вон выходящего, заявив, что продолжают наблюдение.
— Рынок сам всё отрегулирует, — то ли в шутку, то ли всерьез заметил Даа.
— Сегодня Калина Ойл — дизель по 105 р/л. Такие заправки необходимо лишать лицензии как минимум на полгода. Чтобы неповадно было греть руки в чрезвычайных ситуациях, — отреагировал на упоминание о «невидимой руке рынка» Александр Викторович.
В пятницу Игорь Артамонов провел заседание оперативного штаба, на котором обсудили ситуацию с бензином. Губернатор отметил увеличение количества бензовозов в регионе от «Роснефти» и «Лукойла», а заместитель прокурора области Александр Хвостов объявил предостережение нескольким руководителям компаний-операторов АЗС о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования. На оперштабе решили продлить временный порядок отпуска бензина уже без указания даты возвращения к обычному порядку вещей.
Людей хороших не испортят
ни власть, ни деньги, ни почёт
поскольку у людей хороших
их не бывает никогда
GOROD48 спросил у липчан: «У вас получается откладывать с зарплаты?» Ответы разделились почти поровну. Кто-то тратит все, что зарабатывает, а кто-то старается откладывать. Одни делают это регулярно, другие — от случая к случаю. Липчане копят на черный день, на отпуск, на ремонт квартиры или на подарки внукам.
— Всю жизнь откладывал на машину, а купил мопед. Какой смысл откладывать! — воскликнул Чёрти чё.
— Получается откладывать, но не деньги, а планы, — философски заметил\а А.
— Многие так откладывали, что всё досталось мошенникам. Уж лучше бы тратили на себя, — высказала мысль, что у всех на уме, Заметно.
Кстати, самую крупной суммой, с которой добровольно расстались в Липецкой области на этой неделе, стали 894 тысячи рублей — свои сбережения 42-летний мужчина с целью их спасения от мошенников перевел на указанный ему аферистом безопасный счет.
«В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек». На скамье подсудимых оказалась преступная группа, которую, по версии обвинения, 8 лет руководил 58-летний бывший сотрудник УФСИН, майор внутренней службы в отставке Олег Сбродов. Вместе с ним свои роли в схеме по завладению квартир липчан исполняли его родственники (его сын работал в полиции), нотариус (кстати, бывший федеральный судья) и юрист. Итог работы этой «команды», по данным регионального Следкома, — семь трупов, переписанные на других людей квартиры и 14 миллионов рублей ущерба.
— Бывает же: майор ФСИН, полицейский, федеральный судья. И все оказались бандитами. Как неожиданно, — то ли удивился, то ли просто констатировал факт Гость.
А вот липчанке Ольге Леншиной не получилось наказать рублем убийцу своего 29-летнего сына. «Суда не будет: подсудимый Руслан Оглы ушел на СВО». В уголовном деле о громком убийстве в кальян-баре «Мята» не поставлена точка. 27-летний подсудимый подписал контракт с Минобороны.
Цены просто космос
на жильё у нас,
проще и дешевле
улететь на Марс
Вице-мэр Светлана Сурмий огорошила членов комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета: «План по строительству нового жилья в Липецке нереальный». В 2025 году в городе ввели 285,4 тыс. кв. м жилья (в том числе 18 многоквартирных домов общей площадью 208,1 тыс. кв. м) — 84% от плана в 340 тысяч «квадратов». На каждого горожанина, таким образом, пришлось 0,59 кв. м нового жилья вместо запланированных 0,7 (в 2015 году губернатор Олег Королев гордился, что в Липецке начали строить по одному квадратному метру жилья в год на одного жителя). Причинами падения объемов гражданского строительства были названы рост цен на стройматериалы, отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центробанка. «Все это снизило спрос и удорожило проекты».
— План по строительству нового жилья в Липецке нереальный, — резюмировала вице-мэр. — В этом году мы сумеем ввести не более 200 тысяч квадратных метров новостроек. В январе-апреле текущего года в городе введено в эксплуатацию 53,3 тысячи квадратных метров жилья — один многоквартирный дом площадью 24,3 тысячи квадратных метров, остальное строительство — это индивидуальное жилье.
При этом департаментом выдано 102 разрешения на строительство при плане в 84, а в стадии возведения находится 607,9 тысяч кв. м жилья (после окончания заседания Светлана Сурмий сообщила GOROD48, что пока живы все основные застройщики Липецка). А вообще в Липецке свои и иногородние застройщики обязались лишь при реализации пяти проектов комплексного развития территорий построить за 10 лет 370 тысяч кв. м нового жилья между старой нефтебазой и Быхановым садом (в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова), на Тракторном, на улице Радиаторной, на Манеже. А ведь еще активно застраиваются Опытная, «Европейский», «Елецкий», «Взлетный», «Победа», район за Быхановым садом. Плюс никто не отменял точечного уплотнения существующей застройки.
— Вы построенное попробуйте распродать, стоят пустые уже никому не нужны, с таким качеством строительства эти «человейники» скоро вообще будут не востребованы. В Липецке строить надо малоэтажки и прекратить точечные застройки, это нарушение всех норм и правил, — возопил Александр Н.
— Хоть какая-нибудь великомудрая голова просчитала, сколько в новостройках у застройщиков стоит не купленного жилья? У нас дома стоят незаполненными, а мы ещё хотим строить? Может хватит раздавать Липецкую землю под точечные застройки? Может эти площади отдать под скверики для облысевшего города? Может не стоит перегружать и без того изношенные коммуникации очередными «свечками»? Может хватит рвать зубами Липецк? — вышел из себя Фокс.
Однажды тяжкие раздумья
в мозгу проложат колею
и впредь в неё все мысли будут
автоматически съезжать
«Несколько участков дорог в Липецке отремонтирует компания «Феликс Групп» за 16,3 млн рублей на улицах Московской, Гагарина и Студеновской. Работы должны быть завершены к 31 августа.
Проторговали и ремонт улиц Советской и Первомайской. Вопрос: когда этот ремонт испортят? Проблема в том, что до прихода дорожников свои проблемные сети в центре Липецка должны заменить энергетики. Однако в мэрии только на этой неделе получили от ресурсников ответ на свой еще зимний запрос: какие работы по замене сетей те собираются провести на улицах Советской и Первомайской. Выяснилось, что «РВК-Липецк» будет менять кусок гнилого водопровода в районе стадиона «Металлург» на Первомайской. А на изрытой вдоль и поперек Советской (в последний раз дорогу раскапывали в начале этого месяца) никаких работ не предусмотрено. Можно заключать пари, как скоро после того, как на ней накатают новый асфальт, туда приедет трактор, чтобы раскопать ее в месте очередного порыва. Как это случилось с отремонтированной в ноябре прошлого года улицей Октябрьской: в начале этого месяца «РИР Энерго» раскопало новый асфальт над одной из своих тепловых камер для ликвидации порыва на теплосети. Но на этой неделе из этой раскопки снова валил пар!
В минувшие выходные отремонтировали провал на Петровском спуске. Свежая асфальтная латка зачернела на еще новом «апрельском» асфальте. Напомним, что после недавнего ремонта дороги на Петровском спуске грунт дважды проваливался в некие пустоты.
А вот и вовсе анекдот. В среду «Улица Фрунзе засияла огнями». Ее решили сделать пешеходной на пятницу-воскресенье, отдав под мероприятия Дня молодежи. А в пятницу утром в эпицентре праздника начались коммунальные раскопки: «РВК-Липецк» обнаружило очередную утечку воды. К счастью, за два часа до открытия Дня молодежи «водяные» успели залатать порыв водопровода, правда, без асфальтной латки на месте раскопа. Вопрос: зачем именно эту улицу выбрали под трехдневное празднование Дня молодежи, если ее этой весной и летом не раз раскапывали в поиске утечек? И вот еще одно замечание: когда «РВК» клюет жареный петух, как в этом случае, у компании тут же появляются необходимые материалы, люди и техника. Когда этой легендарной птицы рядом нет, утечки в «РВК-Липецк» ставят в очередь с неизвестным сроком их устранения и еще более таинственным временем восстановления благоустройства в местах работ.
А еще на улице Фрунзе у места последней коммунальной аварии на заборе появилось объявление за подписью некоего Активного гражданина, возмущенного отсутствием последней ступеньки лестницы у одного из домов. «Граждане! Кто возмущен этим переходом, звоните в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по телефонам: 239-347, 239-336, 239-141. А также в департамент развития территорий: 22-13-30. Призываю: культурно выражайте свое недоумение по поводу этого недоразумения».
Кстати, почти в хлам разрушилась лестница на улице Гагарина напротив Быханова сада. Ее пообещали восстановить при наличии денег. Но дело в том, что два года назад эту лестницу уже ремонтировали. Но ремонта хватило как раз на время истечения строительной гарантии подрядчика на работы!
Тем временем в мэрии подытожили голоса горожан, отданных за объекты благоустройства следующего года. Из-за отсутствия средств на программу формирования комфортной городской среды как в федеральном, так и в городском бюджете таких территорий будет лишь пять. «В Липецке отремонтируют два парка, два сквера и пешеходную зону».
Просто жуть!
Более 20 000 раз была просмотрена публикация «За два месяца после свадьбы я потерял всё: жену, дочь». Липчанин Максим Богнен потерял 24-летнюю жену Викторию и еще не родившуюся дочь. 1 апреля ребенок умер в утробе матери. У Виктории после этого начался сильнейший сепсис. Молодую женщину лечили в Липецке, и в Москве, но 27 мая она скончалась. Мужчина не снимает обручальное кольцо, а кольцо покойной жены носит на груди на верёвке вместе с крестиком. Максим пытается разобраться в причинах их гибели. Он пока никого не винит, но настаивает на особом внимании к трагедии расследующей ее причины региональной комиссии облздрава. По его заявлению свою проверку этой ужасно горькой истории начал региональный Следком.
А еще «В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП», в котором скончался 44-летний мотоциклист. О проблеме долгого ожидания реанимобиля заявили в соцсетях возмущенные этим фактом очевидцы жуткого ДТП на трассе Данков — Лебедянь, где 21 июня «Ямаха» влетала в «Ладу Гранту».
В среду «Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори» — по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Но перед этим к руководителю фонда «Дети и родители против рака» Альбине Корневой возникли претензии Роспотребнадзора. «У ребенка из лагеря «Лазори» выявлен норовирус второго типа». В ведомстве заявили об обращении за медицинской помощью 20 детей с момента заезда в лагерь. В РПН заявили о временной приостановке его деятельности.
Сама Альбина Корнева считает, что формально ее обвиняют в нарушении законодательства об охране жизни, здоровья несовершеннолетних: в «Лазорях» отдыхали дети, но сам пансионат меж тем был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. По сути, Корневу обвинили в незаконной организации отдыха несовершеннолетних. Она же говорит, что для продолжения реновации бывшего разрушенного пионерского лагеря «Радуга» стараниями меценатов, волонтеров и «Фонда дети и родители против рака» нужны деньги, а деньги пансионат зарабатывает на продаже путевок для здоровых детей.
Ну и ну!
«Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник». Полиция так и не нашла вандала, а поменять новый лифт на другой невозможно: в УК и ФКР говорят, что поджог — не гарантийный случай. Базовая цена лифта и оборудования начинается от 1,2 млн рублей. А если говорить о работах «под ключ, новый подъемник может обойтись в 3,5 млн рублей.
«31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной», но оказавшийся вором-рецидивистом мужчина попал на камеры цветочного магазина. Игрушка б\у ценой в 7 000 рублей может обойтись жениху в новый срок — до пяти лет колонии.
— Взяли медвежатника). Органам респект! — съязвил по этому поводу один наш читатель. Другой добавил: «Понять и простить!»
А вот другая лав стори: «23-летняя ельчанка оформила на жениха шесть микрозаймов». Она уже наказана 300 часами обязательных работ.
Ну, и анекдот на посошок: «Житель Тольятти пропил в Задонске чемодан денег на покупку машины и заявил об их краже». Теперь 34-летнего мужчину с широкой душой ждет суд по обвинению в ложном доносе. Гуляке грозит до двух лет лишения свободы.
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