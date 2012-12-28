Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
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Общество
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сегодня, 16:05
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«Если можете сократить поездки — сократите»
Губернатор Липецкой области попросил липчан сократить поездки — в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит.
«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с Правительством России и Министерством энергетики — всё, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок.
А от вас попрошу немного взаимовыручки. Если можете сократить поездки — сократите. Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже «на лампочке», скажет вам спасибо», — написал губернатор Липецкой области в соцсетях.
Дефицит топлива вернулся в область на прошлой неделе — поставки бензина не успевают за спросом. В Липецке на АЗС снова дежурят волонтёры, а многие водители начали заправляться бензином по ценам выше 100 рублей за литр.
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