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1602
сегодня, 16:05
11

«Если можете сократить поездки — сократите»

Губернатор Липецкой области попросил липчан сократить поездки — в ближайшие неделю-две серьёзного улучшения с поставками бензина ожидать не стоит.

По словам губернатора Игоря Артамонова, на сутки региону отводится определённый объём топлива. Он заканчивается, и область ждёт следующей поставки. Поэтому и режим «чёт-нечет» сейчас ситуацию не изменит.

«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с Правительством России и Министерством энергетики — всё, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок.

А от вас попрошу немного взаимовыручки. Если можете сократить поездки — сократите. Если можете не доливать 10 литров до полного бака — человек, который приедет на заправку уже «на лампочке», скажет вам спасибо», — написал губернатор Липецкой области в соцсетях.

Дефицит топлива вернулся в область на прошлой неделе — поставки бензина не успевают за спросом. В Липецке на АЗС снова дежурят волонтёры, а многие водители начали заправляться бензином по ценам выше 100 рублей за литр.
бензин
топливо
АЗС
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Комментарии (11)

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Сначала новые
ВВС
11 минут назад
будем ездить на трамваях , троллейбусах и электричках
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Надо
12 минут назад
Начинать ездить по номерам как в Китае, чтоб бензин не тратили
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ттт
17 минут назад
кто там был против самокатов?! теперь только на них вся надежда
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Решают выше
22 минуты назад
Ему сказали потерпите и он взял под козырёк.
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житель
46 минут назад
есть и плюсы. заметила ночью теперь можно хоть иногда спать с открытыми окнами, тише стало. гонщеги всякие притихли и всякие ночные тусовщики предпочитают не ездить в 3 ночи куда попало.
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лисицын
46 минут назад
нууу это фиаско, сейчас все ринутся заливать свои канистрочки
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розовые очки
34 минуты назад
в канистры не наливают!
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Головой думать надо!
46 минут назад
Каждый липчанен не ездит на работу - вот Вам и будет супер-сокращение! Не благодарите за идею...
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Друг
46 минут назад
Может карантин или похожее введем
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Ася
50 минут назад
На работу на автобусе. В выходной в деревню на машине.
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Житель
47 минут назад
Проходили это, авобусов не хватает. Отправляли на удаленку...
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