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сегодня, 13:58
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В «Стратегии развития Липецка» теперь не учитывают демографию

Сведения о численности населения засекречены, и в мэрии с числом липчан определяются по косвенным признакам.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета и.о. председателя городского департамента экономики Мария Соловьева рассказала о выполнении в 2021-2025 годах мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Липецка до 2035 года».

Ее отчет был коротким — несколько слайдов с пояснениями.

Стратегия имеет семь целей.

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Из пояснений Марии Соловьевой следует, что с пунктами №1 (сохранение населения) и №5 (устойчивая и динамичная экономика) случился затык. Из-за запрета на распространение определенной демографической информации Росстатом в стратегии не учтены показатели «Численность населения», «Естественный прирост» и «Миграционный прирост». И теперь в мэрии не знают, сколько людей живет в Липецке! Последние такие сведения Росстат публиковал в 2024 году, а в марте 2025-го их засекретил.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил Соловьеву, о каких показателях стратегии вообще можно говорить без наличия таких сведений? Мэрия хотя бы мониторит их для себя? Мария Соловьева ответила, что нет и еще раз повторила, что статистика не полная, поэтому чиновники выкручиваются с помощью косвенных данных и существующих тенденций.

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Если говорить о сценариях развития стратегии, то их — три: инерционный, базовый и оптимистический. Согласно инерционному, в 2025 году в Липецке должны были жить 475,7 тысячи человек, базовому — 478,3 тысячи, оптимистическому — 480,6 тысячи. По какому из этих сценариев мы живем? Точного ответа нет. А косвенные данные такие, что можно схватиться за голову: демографическая яма становится глубже с каждым годом. В 2019-м у жителей Липецка родились 4 720 детей, в 2020-м — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. Этот год был последним, когда были опубликованы такие сведения. В том же 2024 году, кстати, в Липецке умерло 6 490 человек.

Кстати, в 2016 году, когда мэрия под руководством Михаила Гулевского презентовала эту самую Стратегию, предполагалось, что в 2035 году население Липецка вырастет до 540 тысяч. А на самом деле статус города-полумиллионника мы потеряли еще в 2021-м.

В итоге с учетом оставшихся 50-ти критериев себе за работу мэрия поставила то ли пятерку с минусом, то ли четверку с плюсом, ведь исполненными полностью или даже с превышением ожиданий оказались 45 показателей. Город, например, по понятным причинам полностью провалился по показателю числа пассажиров, перевезенных электротранспортом, но это неудивительно, ведь большая часть его инфраструктуры сейчас находится в стадии строительства концессионером. Мария Соловьева сказала, что как только реконструкция трамвайной сети закончится, показатель тут же вернется к базовому уровню стратегии — 5 миллионам пассажиров в год.

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— А как выглядит Липецк на фоне соседей по ЦФО? — поинтересовалась председатель горсовета Евгения Фрай.

Ответ был туманным: «Всем субъектам сейчас сложно». Если же говорить о Липецке, то в 2025 году он впервые за долгие годы провалился по показателю объема отгруженных товаров. Этот параметр всегда замеряли по крупным и средним предприятиям. Например, в 2024 году в своем прощальном отчете мэр Евгений Уваркина сообщила, что в 2023 году Липецк занял первое место в ЦФО по объему отгруженной продукции: 959 млрд рублей — на 64% больше, чем в доковидном 2019-м. А сейчас в мэрии не знают этой цифры.

— Что может сделать городская администрация, чтобы поправить ситуацию? — спросил Марию Соловьеву заместитель председателя депутатской комиссии Александр Корнаухов.

Оказалось, ничего. У мэрии нет никаких рычагов воздействия на крупный и средний бизнес и текущую ситуацию. Нет у городских чиновников и никаких рычагов влияния на рост малого бизнеса, кроме «танцев с бубнами» в городском технопарке, как ранее называли работу с предпринимателями в этой особой экономзоне сами депутаты горсовета.

Кстати, засекреченным оказался и такой показатель как «Количество созданных новых рабочих мест».

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Липецк-2035
демография
бизнес
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Комментарии (13)

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Как гость
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КГБ СССР
27 минут назад
Секретность и фальсификация- близнецы сестры: значить есть что скрывать от правосудия.
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Хирург из ЦУМа
сегодня, 14:29
Ванную: в 2035 году в Липецке останется 400 тыщ
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Плохи дела,
сегодня, 14:27
если такие сведения засекречивают.
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Позор
сегодня, 14:21
Приехали, сказали убрать небольшую рекламную конструкцию, которая служила людям для навигации как к нам лучше подойти, подъехать. Сказали, нужен договор, каки-то торги проводить и т.д. бюрократия. Вот такая поддержка малому бизнесу!
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1
сегодня, 14:17
Что нам известно-ничего неизвестно, что мы можем сделать-ничего не можем. К чему тогда такие заседания?
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Все
сегодня, 14:15
Под запретом,а мошенники знают нас по имени отчеству.
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Гоголь
сегодня, 14:14
Мертвые души.
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Позор
сегодня, 14:13
Приехали, сказали убрать небольшую рекламную конструкцию, которая служила людям для навигации как к нам лучше подойти, подъехать. Сказали, нужен договор, каки-то торги проводить и т.д. бюрократия. Вот такая поддержка малому бизнесу!
Ответить
Нервная мать
сегодня, 14:11
Сколько живёт в городе они не знают? Они- то все знают! Гроши рассчитывают и сокращают на социальные цели. У меня 3 умерло в 2026 году знакомых уже. И никто из знакомых не родил.
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Лора
сегодня, 14:06
Меня тревожит, почему с 2025 года перестали публиковаться отчеты по смертности от онкологических заболеваний? Какая надобность была засекречивать эту информацию?
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гость
51 минуту назад
По их логике, если проблему не озвучивать, то значит её нет!
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Горожанин
сегодня, 14:28
Чтобы народ не знал в каком коллапсе находится здравоохранение. А думал что мы всЁ победили!!!
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Sергий
сегодня, 14:27
Она страшная. С пуском новых корпусов онкодиспансера полный бардак и никто не ответил.
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