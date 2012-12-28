В «Стратегии развития Липецка» теперь не учитывают демографию

Сведения о численности населения засекречены, и в мэрии с числом липчан определяются по косвенным признакам.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета и.о. председателя городского департамента экономики Мария Соловьева рассказала о выполнении в 2021-2025 годах мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Липецка до 2035 года».Ее отчет был коротким — несколько слайдов с пояснениями.Стратегия имеет семь целей.Из пояснений Марии Соловьевой следует, что с пунктами №1 (сохранение населения) и №5 (устойчивая и динамичная экономика) случился затык. Из-за запрета на распространение определенной демографической информации Росстатом в стратегии не учтены показатели «Численность населения», «Естественный прирост» и «Миграционный прирост». И теперь в мэрии не знают, сколько людей живет в Липецке! Последние такие сведения Росстат публиковал в 2024 году, а в марте 2025-го их засекретил.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил Соловьеву, о каких показателях стратегии вообще можно говорить без наличия таких сведений? Мэрия хотя бы мониторит их для себя? Мария Соловьева ответила, что нет и еще раз повторила, что статистика не полная, поэтому чиновники выкручиваются с помощью косвенных данных и существующих тенденций.Если говорить о сценариях развития стратегии, то их — три: инерционный, базовый и оптимистический. Согласно инерционному, в 2025 году в Липецке должны были жить 475,7 тысячи человек, базовому — 478,3 тысячи, оптимистическому — 480,6 тысячи. По какому из этих сценариев мы живем? Точного ответа нет. А косвенные данные такие, что можно схватиться за голову:. В 2019-м у жителей Липецка родились 4 720 детей, в 2020-м — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. Этот год был последним, когда были опубликованы такие сведения. В том же 2024 году, кстати, в Липецке умерло 6 490 человек.Кстати, в 2016 году, когда мэрия под руководством Михаила Гулевского презентовала эту самую Стратегию, предполагалось, что. А на самом делеВ итоге с учетом оставшихся 50-ти критериев себе за работу мэрия поставила то ли пятерку с минусом, то ли четверку с плюсом, ведь исполненными полностью или даже с превышением ожиданий оказались 45 показателей. Город, например, по понятным причинам полностью провалился по показателю числа пассажиров, перевезенных электротранспортом, но это неудивительно, ведь большая часть его инфраструктуры сейчас находится в стадии строительства концессионером. Мария Соловьева сказала, что как только реконструкция трамвайной сети закончится, показатель тут же вернется к базовому уровню стратегии — 5 миллионам пассажиров в год.— А как выглядит Липецк на фоне соседей по ЦФО? — поинтересовалась председатель горсовета Евгения Фрай.Ответ был туманным: «Всем субъектам сейчас сложно». Если же говорить о Липецке, то в 2025 году он впервые за долгие годы провалился по показателю объема отгруженных товаров. Этот параметр всегда замеряли по крупным и средним предприятиям. Например, в 2024 году в своем прощальном отчете мэр Евгений Уваркина сообщила, что в 2023 году Липецк занял первое место в ЦФО по объему отгруженной продукции:. А сейчас в мэрии не знают этой цифры.— Что может сделать городская администрация, чтобы поправить ситуацию? — спросил Марию Соловьеву заместитель председателя депутатской комиссии Александр Корнаухов.Оказалось, ничего. У мэрии нет никаких рычагов воздействия на крупный и средний бизнес и текущую ситуацию. Нет у городских чиновников и никаких рычагов влияния на рост малого бизнеса, кроме «танцев с бубнами» в городском технопарке, как ранее называли работу с предпринимателями в этой особой экономзоне сами депутаты горсовета.Кстати, засекреченным оказался и такой показатель как «Количество созданных новых рабочих мест».