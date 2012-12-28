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Общество
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11 минут назад
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Количество бензовозов в Липецкой области увеличилось
Несколько руководителей компаний-операторов АЗС получили предостережения.
«За последние сутки по крупным сетям есть движение в правильную сторону. „Роснефть“, на заправки которой в последние дни легла основная нагрузка, увеличила количество бензовозов. По поставкам топлива на АЗС ситуация улучшилась. Мы находимся в постоянном контакте с руководством компании и помогаем оперативно решать возникающие вопросы. Компания „Лукойл“ также нарастила поставки. Топливо появилось на заправках, которые фактически не работали несколько дней. Это частично помогло разгрузить ситуацию. Рассчитываем, что компания удержит темп по обеспечению своих АЗС топливом», — написал губернатор в соцсетях.
Сегодня на заседании штаба заместитель прокурора области Александр Хвостов объявил предостережение нескольким руководителям компаний-операторов АЗС о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ценообразования, о защите прав потребителей.
При этом Игорь Артамонов не стал скрывать, что сложности у операторов АЗС сохраняются.
«Но сейчас видим конкретные изменения: больше бензовозов, больше рейсов, больше топлива на заправках. Важно, чтобы эту динамику поддержали все участники рынка. По решению оперативного штаба временный порядок отпуска бензина пока будет продлён. Это необходимо, чтобы не допустить нового резкого вымывания топлива с АЗС Ежедневно контролируем поставки, остатки и проблемные точки. Если положительная динамика сохранится, будем готовы пересмотреть ограничения», — уточнил губернатор.
Напомним, ограничения по продаже бензина не более 30 литров в один бак введены до конца текущей недели.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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