На улице Октябрьской из-под земли идет пар

Энергетики ищут его причину.

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Липчане пожаловались на то, что на улице Октябрьской уже вторую неделю из раскопки идет пар. Она ограждена, но аншлагов, сообщающих, кто проводит работы и когда они закончатся, там нет.В пресс-службе Липецкого отделения «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что отремонтировали на улице Октябрьской трубу в начале июня. Однако выяснилось, что там еще один порыв, поэтому-то раскоп не закопали. Это сделают после того, как найдут и устранят еще один порыв.