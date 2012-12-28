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Общество
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50 минут назад
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На улице Октябрьской из-под земли идет пар
Энергетики ищут его причину.
В пресс-службе Липецкого отделения «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что отремонтировали на улице Октябрьской трубу в начале июня. Однако выяснилось, что там еще один порыв, поэтому-то раскоп не закопали. Это сделают после того, как найдут и устранят еще один порыв.
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