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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027

Сегодня, 11 августа, губернатор попросил липчан сократить поездки, депутаты горсовета узнали, что данные о численности населения Липецка засекречены, и стало известно какие дороги отремонтируют в следующем году.

Дефицит бензина в области нарастает. Губернатор Игорь Артамонов сегодня попросил липчан, по возможности, сократить поездки на личном транспорте и заявил, что «в ближайшую неделю-две серьёзного улучшения ожидать не стоит». 

Он пояснил, что на сутки региону выделяется определённый объем топлива, когда он заканчивается — ждут следующей поставки. Поэтому систему «чёт-нечёт» вводить смысла нет.

«С нефтяными компаниями работаем каждый день. На связи с Правительством России и Министерством энергетики — всё, что можно дополнительно получить для области, будем получать. Дальше ожидаем постепенного восстановления поставок», — написал Игорь Артамонов, добавив, что транспорт экстренных служб топливом обеспечен.

Тем временем липчане стали чаще заливать бензин по дорогой цене.

«Опять чиновники экспериментируют над народом. Москву из этого исключили. Смотрят, когда мы дойдем до отчаяния. И будем покупать бензин за любые деньги», — возмутился Подопытный.

«Выборы скоро, а народ злой», — заметил Сергей.

«Есть и плюсы. Заметила ночью теперь можно хоть иногда спать с открытыми окнами, тише стало. Гонщики всякие притихли, и всякие ночные тусовщики предпочитают не ездить в три ночи куда попало», — нашла плюс в сложившейся ситуации жительница.

«Кто там был против самокатов?! Теперь только на них вся надежда», — заметил ттт.

«Надо начинать ездить по номерам, как в Китае, чтоб бензин не тратили», — считает читатель.


Между тем, оказывается невозможно оценить работу мэрии — демографические данные засекречены. В «Стратегии социально-экономического развития Липецка до 2035 года» демографию теперь не учитывают, точнее, ее пытаются подсчитать по косвенным признакам. Кстати, первым из семи пунктов стратегии идет «Сохранение населения, укрепление здоровья повышение благосостояния людей, поддержка семьи».

По инерционному сценарию в 2025 году в Липецке должны были жить 475,7 тысячи человек, по базовому — 478,3 тысячи, оптимистическому — 480,6 тысячи. По какому мы живем — никто точно не знает. Судя по косвенным данным, мы падаем в демографическую яму. В 2019-м у жителей Липецка родились 4 720 детей, в 2020-м — 4 447, в 2021-м — 4 199, в 2022-м — 3 840, в 2023-м — 3 822, в 2024-м — 3 720. Этот год был последним, когда были опубликованы демографические сведения. В том же 2024 году, кстати, в Липецке умерло 6 490 человек.

В 2016 году, когда мэрия под руководством Михаила Гулевского только презентовала стратегию развития города, предполагалось, что к 2035 году в Липецке будет жить до 540 тысяч человек. Жизнь распорядилась иначе — статус города-полумиллионника мы потеряли еще в 2021 году.

«Все под запретом, а мошенники знают нас по имени отчеству», — удивился комментатор.

«Когда статистика не радует, её секретят», — считает Все в сад.

«При таких темпах падения численности населения лет через 70 Липецк превратится в небольшую деревеньку», — переживает Михрютка.

Зато другая статистика радует — липчане перестали экономить на продуктах питания. Не то, чтобы это прорыв, но хотя бы сыты!

На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия жители региона потратили в первом полугодии 110,2 миллиарда рублей, что на 0,6% больше, чем за то же время в прошлом году.  

«Может, правильно написать, что цены выросли, поэтому и больше потратили?!», — засомневалась Львова.

Сегодня стало известно какие дороги Липецка отремонтируют в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это дороги на Заводской площади и от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской (Сокол), на улице Урицкого — от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, на улице Кирпичной (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевской, на улице Верхней, Индустриальной (от дома № 47 и дальше), Суворова и Парковой на Новолипецке, Краснозаводской (район ЛТЗ), участке Елецкого шоссе (от дома № 15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова).

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на эти ремонты. Начальная цена закупки — 328 385 416 рублей.

Комментаторы тут же набросали еще проблемных адресов.

«Когда по этому адресу сделают дорогу? Или надо жильцам собираться сделать ремонт дороги и полностью перекрыть проезд? Сделать его только для жителей этого дома. А не для всего грузового и легкового транспорта, который там ездит не на много меньше чем по Стаханова», — спросила Шубина, 6.

«Когда у нас сделают и отремонтируют дороги и тротуары. Пример: улица Советская, полностью убитая дорога и нет тротуара, хотя госпожа Уваркина отчиталась, что у нас всё хорошо», — добавили Сселки.
«СНТ Металлург 3 посмотрите по какой дороге ходит муниципальный автобус», — написал отпискодателям.

«От Цемзавода до Сселок сделали трассу, через три месяца с неё асфальт сошёл, а через два года дыры в ладонь глубиной пошли, дождались, пока гарантия кончилась, и эти же снова ремонтировать начали, уставной фонд 10 000, на балансе из техники только деревянная швабра и три сотрудника, контракт на 300 миллионов, такое только в Африке возможно и у нас», — пожаловался Гость.

«Правильно, район Сокола уже давно надо ремонтировать, а то так запустили, что в некоторых местах в дорогах уже кратеры образовались», — порадовался Эксперт.

Завтра станет прохладнее: температура воздуха составит  от +22 до +24. Возможны кратковременные дожди.

И обратите внимание, возобновлена работа трамвойного маршрута № 15. А проезд по перекрестку улиц 8 Марта и Валентины Терешковой закроют с вечера 14 августа по утро 17 августа для ремонта трамвайного переезда.

вечЁрка
бензин
демография
ремонт дорог
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
дык
11 минут назад
зачем тогда волонтеры на заправках, если //Поэтому систему «чёт-нечёт» вводить смысла нет//?
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Трамвойный
30 минут назад
Маршрут,проверяйте что пишите.
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