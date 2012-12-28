Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027

Сегодня, 11 августа, губернатор попросил липчан сократить поездки, депутаты горсовета узнали, что данные о численности населения Липецка засекречены, и стало известно какие дороги отремонтируют в следующем году.