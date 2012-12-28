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сегодня, 15:40
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Липчане выстраиваются в очереди за топливом по оверпрайсу

А онлайн-сервисы с указанием заправок с бензином пока работают некорректно.

Дефицит топлива в Липецке продолжает нарастать, и многие водители уже покупают его по цене 100+.

Как рассказал GOROD48 липчанин Николай, сегодня утром перед работой он побывал на трёх заправках, но так и не смог залить бензин.

Заезд к «Роснефти» на улице Московской Николай нашёл перекрытым, но у колонок стояли несколько машин.

— Наверно, тот самый спецтранспорт, — предположил он.

К следующей АЗС — на улице Вермишева — выстроился хвост из машин длиной метров в 300, притом что на этой заправке 92-й бензин продавался по 105 рублей за литр. Заправка «Teboil» на улице Циолковского могла предложить только дизельное топливо.

Так как в баке ещё булькало, Николай решил отложить заправку до лучших времён.

Другой наш читатель Алексей рассказал, что вчера вечером так и не смог найти топливо по прежней цене и поэтому залил 95-й по 129 рублей на Московской.

А вот Александр оказался более удачливым. Отстояв какие-то час и сорок минут, он залил 95-й по 72,85 рубля на улице Студёновской.

При этом липчане отмечают не самую корректную работу онлайн-сервисов, которые сообщают о наличии топлива.

Напомним, дефицит топлива вернулся в Липецк на прошлой неделе — сети сократили поставки бензина в регион. Вчера мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что очереди к колонкам снова будут регулировать волонтёры.
бензин
АЗС
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Сергей
44 минуты назад
Выборы скоро а народ злой
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Житель
45 минут назад
А грозились покупать бензин у других государств...
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СССР
32 минуты назад
это только мы ко всем бежим помогать
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Иван
47 минут назад
Не волонтеры нужны на заправках, а бензин. Чиновники не способные стабилизировать ситуация должны просто покинуть должности, а не рассказывать что они думают делать и что конечно же не сделают.
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Алиса
54 минуты назад
Куда смотрит губернатор,Роспотребнадзор,Фас,прокуратура ,идет явная спекуляция бензином.А как быть пенсионерам живущим в деревне ,ни траву не скосить, так как нужен бензин на триммер,ни в больницу съездить , ни на работу ,кто в городе работает,а многие посменно,для жителей деревень не лучшие времена. 90 е возвращаются?!
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ДеД
23 минуты назад
в деревне живешь - траву коси серпом, косой или тяпкой! Привыкли бензин тратить на своих клочках, белоручки.
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Очевидец
сегодня, 16:04
А где депутаты? Почему молчат?
Ответить
А помните новость?
сегодня, 16:04
«Про QR-коды на бензин никто даже не заикается»
Ответить
Житель региона
сегодня, 15:55
Опустошение, даже гадости не хочется писать. Полное бездействие деятелей
Ответить
Подопытный
сегодня, 15:50
Опять чиновники экспериментируют над народом. Москву из этого исключили. Смотрят когда мы дойдем до отчаяния. И будем покупать бензин за любые деньги.
Ответить
Караул!
сегодня, 15:48
У меня кнопочный телефон!
Ответить
шас
30 минут назад
со смартфонами ходят только зуммеры и нищеброды! кнопочные в тренде
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