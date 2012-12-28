Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
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Общество
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сегодня, 15:40
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Липчане выстраиваются в очереди за топливом по оверпрайсу
А онлайн-сервисы с указанием заправок с бензином пока работают некорректно.
Как рассказал GOROD48 липчанин Николай, сегодня утром перед работой он побывал на трёх заправках, но так и не смог залить бензин.
Заезд к «Роснефти» на улице Московской Николай нашёл перекрытым, но у колонок стояли несколько машин.
— Наверно, тот самый спецтранспорт, — предположил он.
К следующей АЗС — на улице Вермишева — выстроился хвост из машин длиной метров в 300, притом что на этой заправке 92-й бензин продавался по 105 рублей за литр. Заправка «Teboil» на улице Циолковского могла предложить только дизельное топливо.
Так как в баке ещё булькало, Николай решил отложить заправку до лучших времён.
Другой наш читатель Алексей рассказал, что вчера вечером так и не смог найти топливо по прежней цене и поэтому залил 95-й по 129 рублей на Московской.
А вот Александр оказался более удачливым. Отстояв какие-то час и сорок минут, он залил 95-й по 72,85 рубля на улице Студёновской.
При этом липчане отмечают не самую корректную работу онлайн-сервисов, которые сообщают о наличии топлива.
Напомним, дефицит топлива вернулся в Липецк на прошлой неделе — сети сократили поставки бензина в регион. Вчера мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что очереди к колонкам снова будут регулировать волонтёры.
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