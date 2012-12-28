Светлана Бедрова: «Липецкие зори» начнутся после отмены красного уровня»

Первый вице-мэр Липецка выступила с заявлением на злобу дня.

В социальных сетях появилось сообщение заместителя липецкого градоначальника Светланы Бедровой, адресованное родителям выпускников, у которых сегодня вечером запланирован на площади Ленина-Соборной запланирован бал "Липецкие зори".





"Понимаю ваши переживания. Как мама и как человек, много лет проработавший в системе образования, могу сказать: безопасность наших детей всегда была и остаётся главным приоритетом. Поэтому хочу сразу успокоить вас. Праздник «Липецкие зори» начнётся только после отмены красного уровня опасности.Если сигнал будет объявлен во время мероприятия, программа сразу же будет остановлена. Все дети под руководством педагогов организованно пройдут в ближайшие безопасные помещения. Каждый класс сопровождают ответственные взрослые, которые знают порядок действий и будут рядом с ребятами на каждом этапе. На площадке также будут работать волонтёры. Они помогут быстро сориентироваться и при необходимости направят участников и гостей к укрытиям", - написала Бедрова.





Вице-мэар заверила, что все вопросы безопасности заранее детально проработаны. Определены маршруты, подготовлены помещения для размещения детей, проведены необходимые инструктажи.





В конце своего образения вице-мэр призвала липчан сохранять спокойствие.



