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1073
сегодня, 13:06
24

Губернатор Липецкой области обсудил с руководителем регионального УФАС цены на бензин

Поставки топлива в Липецкую область продолжаются.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в социальных сетях о телефонном разговоре с руководителем липецкого УФАС Ириной Поткиной.

Обсудили губернатор и главная антимонополщица региона контроль розничных цен на топливо и проверку обращений жителей по отдельным АЗС.

«Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются. Контролируем обеспечение скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, социальных учреждений и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона.

Поэтому все внимание сейчас ценам на АЗС. Важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива.

Договорились об усиленной совместной работе правительства области и липецкого УФАС. Все обращения жителей по вопросам цен будут оперативно рассматриваться. Ситуация находится в ежедневном мониторинге. Работаем с операторами рынка и муниципалитетами, чтобы топливо поступало на АЗС, а ценообразование оставалось обоснованным», — сообщил Игорь Артамонов.
бензин
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
житель
15 минут назад
а говорили бензоколонка.даже этого от ссср заглохло.руки и голова ростут не от туда.
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Катерина
29 минут назад
Поздно цены обсуждать. Топлива уже нет нигде.
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кит
19 минут назад
Поздно пить Боржоми,когда печень отказала !
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Ага
34 минуты назад
на лтк и калине уже по 90, это как?
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кит
47 минут назад
Коментаторы наивные ! Новости не читают ? Каждый день -- "минус " !
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Карабас--Барабас
48 минут назад
А не пробовали пробурить скважину---вдруг нефть обнаружат
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Гость
52 минуты назад
Он ставленник,и ничего сделать не сможет.Что скажут,то и будет делать.Сейчас бензин до сотки догонят и временно всё стабилизируется.
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Васёк
56 минут назад
А можно пожаловаться на маленькую получку?
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Animal planet.
сегодня, 14:20
Устраивают ажиотаж,такой же как с сахаром и солью раньше,у нас соль ещё осталась. Так что и тема с бензином,это временные трудности. Хватит панику разгонять.
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Некто
сегодня, 14:11
Пешком ходите, полезно для здоровья и экономия.
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Игорь
сегодня, 14:20
А продукты в магазины доставлять тоже пешком
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водитель кобылы
48 минут назад
А продукты в магазины доставлять тоже пешком Гужевым транспортом.
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САИ
сегодня, 14:10
Считаю, что это исскуственно созданая вакханалия, за это должна быть предусмотрена тюрьма, а так одна говорильня.
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Фокс
41 минуту назад
А кого сажать -то? Начнёшь расследовать, глядишь и выйдешь сам на себя
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