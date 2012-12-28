Губернатор Липецкой области обсудил с руководителем регионального УФАС цены на бензин

Поставки топлива в Липецкую область продолжаются.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в социальных сетях о телефонном разговоре с руководителем липецкого УФАС Ириной Поткиной.Обсудили губернатор и главная антимонополщица региона контроль розничных цен на топливо и проверку обращений жителей по отдельным АЗС.«Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются. Контролируем обеспечение скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, социальных учреждений и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона.Поэтому все внимание сейчас ценам на АЗС. Важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива.Договорились об усиленной совместной работе правительства области и липецкого УФАС. Все обращения жителей по вопросам цен будут оперативно рассматриваться. Ситуация находится в ежедневном мониторинге. Работаем с операторами рынка и муниципалитетами, чтобы топливо поступало на АЗС, а ценообразование оставалось обоснованным», — сообщил Игорь Артамонов.