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Общество
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сегодня, 13:06
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Губернатор Липецкой области обсудил с руководителем регионального УФАС цены на бензин
Поставки топлива в Липецкую область продолжаются.
Обсудили губернатор и главная антимонополщица региона контроль розничных цен на топливо и проверку обращений жителей по отдельным АЗС.
«Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются. Контролируем обеспечение скорой помощи, общественного транспорта, коммунальных предприятий, социальных учреждений и других служб, от которых зависит ежедневная жизнь региона.
Поэтому все внимание сейчас ценам на АЗС. Важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива.
Договорились об усиленной совместной работе правительства области и липецкого УФАС. Все обращения жителей по вопросам цен будут оперативно рассматриваться. Ситуация находится в ежедневном мониторинге. Работаем с операторами рынка и муниципалитетами, чтобы топливо поступало на АЗС, а ценообразование оставалось обоснованным», — сообщил Игорь Артамонов.
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