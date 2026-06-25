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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
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Общество
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
К фонду «Дети и родители против рака» также возникли претензии Роспотребнадзора.
Разговор по мобильному телефону получился скомканным: Альбина Корнева попутно общалась с сотрудниками пансионата, пытаясь разрулить сложнейшую ситуацию: во вторник в «Лазори» приехали с проверкой из регионального управления Роспотребнадзора (у отдыхающего там школьника заподозрили острую кишечную инфекцию). Тогда же на страничке «Лазорь» в ВК появилось адресованная родителям отдыхающих детей просьба срочно их забрать. Однако сегодня утром в пансионате оставалось еще 98 мальчишек и девчонок. А вчера в лагерь приехали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, которые без описи изъяли всю документацию «Лазорь» и его основателя, Фонда «Дети и родители против рака». На вопрос, что происходит, Корневой ответили — идет доследственная проверка информации о незаконной деятельности «Лазорь».
— Допросили меня и моего сына-инвалида. Какие только вопрос мне не задавали: о моей семье, о взрослых детях, о бывшем бизнесе, о счетах в банках… Но мне так и не ответили, в чем меня подозревают, — сказала Альбина Корнева.
Официально «Лазори» прикрыли на основании обращения в областуню инфекционную больницу мамы одного из отдыхающих детей — ребенок жаловался на тошноту. Ребенка с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали, а следом в пансионат прибыли контролирующие ведомства и силовики.
Альбина Корнева сказала, что в ходе проверки Роспотребнадзор выявил ряд небольших нарушений в деятельности пансионата, в основном, технического характера и по документации, но эти вещи были тут же поправлены. «Сразу после предписания мы в течение часа устранили большую часть этих замечаний». Однако 24 июня в лагерь приехали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.
— По инициативе Следственного комитета у детей взяли анализы. По данным врачей, которые проводили осмотр, у части ребят было покраснение горла, что доктора расценили как банальное ОРВИ, лечение которого — обычное полоскание.
Альбина Корнева не может сказать, в чем подоплека происходящего. У нее есть некие пока бездоказательные подозрения. Формально же ее обвиняют в нарушении законодательства об охране жизни, здоровья несовершеннолетних: в «Лазорях» отдыхают дети, а пансионат меж тем не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. По-сути, Корневу обвинили в незаконной организации отдыха несовершеннолетних — для продолжения реновации бывшего разрушенного пионерского лагеря нужны деньги, а деньги Фонд «Дети и родители против рака» зарабатывает на продаже путевок для здоровых детей.
— Я хочу соблюдать все законы. И я понимаю, что докопаться можно до чего угодно, ведь любой бизнес у нас крайне зарегулирован. Но виновной в чем-то противоправном я себя не считаю. За 19 лет работы нашего фонда нас наградили огромным количеством грамот и благодарностей. Но мы измеряем успех в счастливых улыбках детей с тяжелыми диагнозами и их родителей. Мы гордимся нашим проектом. Но то, что происходит сейчас — это уничтожение нашего дела. Поэтому я лично приняла решение о приостановке работы пансионата с возвращением оставшихся средств родителям детей, отдыхавшим в первую смену и отмене второй смены, — говорит Альбина Корнева.
История пансионата «Лазори» в Липецке началась еще при губернаторе Олеге Королеве. Когда Альбина Корнева и ее единомышленники 19 лет назад начинали проект помощи детям с онкологией и семьям, в которых те живут, они вряд ли предполагали, что главным врагом станут не страшные диагнозы и не поиск денег на лекарства, а бесконечные бюрократические процедуры.
Фонд «Дети и родители против рака» взял на себя непосильную ношу — восстанавливать заброшенный лагерь «Радуга». На его реконструкцию в в 2013 году требовалось более 140 миллионов рублей. У фонда не было таких средств, а были руки волонтеров и благотворителей, создавших на двух гектарах территории бывшей «Радуги» круглогодично работающий пансионат. Сегодня «Лазори» — это не просто корпуса в лесу. Это место, где тяжелобольные дети дышат полной грудью после химиотерапии. Место, где родители могут просто быть рядом, не думая о памперсах и билетах до Москвы. Более 2500 детей со всей страны прошли здесь реабилитацию.
И вот теперь этот проект оказался на грани уничтожения. Но не из-за вспышки инфекции, а из-за замкнутого круга документооборота на три с хвостиком гектара земли бывшей «Радуги», который в свое время «Лазорям» передал региональный Центр добровольчества на строительство второй очереди пансионата. И именно этот земельный участок стал камнем преткновения, из-за которого и начались все проблемы, из-за чего Фонд получил отказ на включение в реестр организаций отдыха.
Дело в том, что этот самый участок формально относится к землям лесного фонда. Он был передан в свое время в бессрочное пользование Центру добровольчества. Центр, в свою очередь, передал участок на 30 лет «Лазорям» в аренду. А потом что-то там не срослось с межведомственным взаимодействием областных структур с федеральными органами власти, а Корнева с ее волонтерами, больными детьми и их родителями оказалась вне правового поля.
— Мы написали множество писем во все органы власти. Вопрос не в том, кто прав, а в том, что у нас останется, если мы позволим уничтожить наш проект, — говорит Альбина Корнева.
Мы обратились за комментариями в региональное управление СУ СК РФ по Липецкой области. Нам сообщили, что ведомство вошло в проверку жалобы липчанки, ребенок которой из «Лазорь» попал в «инфекционку».
«По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй пункту «а» статьи 238 УК РФ - «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
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