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Происшествия
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44 минуты назад
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32-летнюю женщину обвиняют в убийстве бабушки
Пожилую родственницу, по данным следствия, она забила руками и ногами.
По данным следствия, женщины жили вместе: внучка ухаживала за бабушкой. 24 мая между ними возник конфликт, и внучка жестоко избила бабушку. Пожилая женщина умерла от тупой травмы грудной клетки.
«Вину в совершении преступления признала и раскаялась в содеянном. Вместе с тем её вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами, в числе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз», — рассказали в Следкоме.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет заключения.
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