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44 минуты назад
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32-летнюю женщину обвиняют в убийстве бабушки

Пожилую родственницу, по данным следствия, она забила руками и ногами.

Следком завершил расследование уголовного дела 32-летней жительницы Тербунского округа, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей. Весной этого года её 76-летнюю бабушку нашли забитой до смерти.

По данным следствия, женщины жили вместе: внучка ухаживала за бабушкой. 24 мая между ними возник конфликт, и внучка жестоко избила бабушку. Пожилая женщина умерла от тупой травмы грудной клетки.

«Вину в совершении преступления признала и раскаялась в содеянном. Вместе с тем её вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами, в числе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз», — рассказали в Следкоме.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет заключения.
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Комментарии (2)

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Правда
29 минут назад
Что ж так жестоко с родным человеком?Не внучка,а жучка.Наказать надо по максимуму.
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Лучше
31 минуту назад
Бы бабушка жила в доме престарелых,чем с такой гадюкой внучкой.Врагу не пожелаешь такую внучку.пусть посидит и подумает,как распускать руки.
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