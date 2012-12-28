Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
Происшествия
258
55 минут назад
Миллион 170 тысяч рублей отправила липчанка на счёт мошенников
Женщину обманывали липовые сотрудники ФСБ.
«Мошенники действовали от имени сотрудников ФСБ. Они убедили 44-летнюю женщину, что её сбережения находятся в опасности, и та под сильным психологическим давлением отправила деньги для сохранения на указанный ей счёт», — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Второй жертве мошенников — 18 лет. Девушка хотела через мессенджер арендовать квартиру в Петербурге, перевела своему собеседнику 43 тысячи рублей, и тот перестал выходить на связь.
0
1
0
0
3
Комментарии