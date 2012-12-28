Миллион 170 тысяч рублей отправила липчанка на счёт мошенников

Женщину обманывали липовые сотрудники ФСБ.





Две липчанки пришли вчера к полицейским с заявлениями о мошенничестве. Одна из них лишилась 1 170 000 рублей.«Мошенники действовали от имени сотрудников ФСБ. Они убедили 44-летнюю женщину, что её сбережения находятся в опасности, и та под сильным психологическим давлением отправила деньги для сохранения на указанный ей счёт», — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.Второй жертве мошенников — 18 лет. Девушка хотела через мессенджер арендовать квартиру в Петербурге, перевела своему собеседнику 43 тысячи рублей, и тот перестал выходить на связь.