Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»
Липецкая вечЁрка: дефицит бензина нарастает, тайная демография, и какие дороги отремонтируют в 2027
Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу
Нас ждут успокаивающие психологические тренинги; тех, кто не нашёл топлива, начнут учить бегать.
От жары последних дней не остаётся и следа. Сегодня днём воздух прогреется лишь от +22 до +24 градусов, липчанам продолжат докучать надоедливые дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Папина, 31а, 37, 39;
– пр–т Победы, 106а.
В частном секторе расстунтся с комфортом жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, . Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в ереулках лесном 1–м, Лесном 2–м, Линейном, Моторном, Моторном 2–м, Садовом, Садовом 2–м, Спортином, Театральном, Театральном 2–м, на проезде Ильича.
С 11:00 до 13:00 ограчичат подачу холодной воды:
– мкр. Желтые пески;
– мкр. Радужный;
– мкр. Сселки;
– с. Капитанщино;
– санаторий «Мечта».
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
– ул. Байкальская, 29;
– ул. Владивостокская;
– ул. Владимирская, 44;
– ул. Кибальчича, 77;
– ул. Краснодарская;
– ул. Липецкая;
– ул. Майская, 18, 21;
– ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
– ул. Пензенская;
– ул. Привокзальная, 42;
– ул. Пришкольная;
– ул. Речная, 20;
– ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
– ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
– ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
– ул. Уступная, 2, 26;
– ул. Фруктовая, 3;
– ул. Южная;
– с. Казинка;
– пос. Новая жизнь.
Пробки, бензин
«Где карта, Билли?!» АЗС, на которых ещё осталось топливо, начали наносить на электронные карты, за что пользователи по идее должны быть безмерно благодарны. Некоторые жалуются, что приехав по сигналу карт на заправку всё равно не успевают залить горючее из-за ограниченных запасов и очередей. Тут уж как повезёт! Зато пробки, которые не переводятся в Липецке даже в период бензинового кризиса, вполне реальные!
Где залить бензин
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов признал, что в ближайшие неделю-другую улучшения ситуации с бензином ждать не стоит. Что будет дальше, впрочем, пока не сказал, да и знает ли он сам?
Август и в прежние годы считался самым трудным месяцем с точки зрения потребления бензина, цены в этот месяц постоянно росли (потом не опускались). Объясняли это началом сельскохозяйственной уборочной компании, народ охотно верил, при том, что техника в полях работает исключительно на дизеле.
Лайфхак для водителей всё-таки есть: горючее имеется на заправках, которые торгуют от 100 рублей за литр. Доходит до 150, но, как говорится, «мы ещё ничего не начинали». По 60-80 рублей бензина нет, по 100 + – есть. И точка.
Бензина нет? Беги!
В 19:00 возле дома на проспекте Победы, 93а соберутся любители бега (12+).
Фото vk.ru/id24729503
И отправятся на пробежку в гору, будут оттачивать технику, выносливость и скорость, взбегая на крутые склоны в Верхнем парке. «Ускоряйся вверх, накати вниз», – призывают энтузиасты. И приглашают всех желающих!
Если вас от последних событий раздирает внутренний хаос, то посетите в 18:33 Зелёный остров и занятие с психологом (12+).
Коуч и психолог Ольга Кияшко проведёт занятие Нейрографика: превращаем внутренний хаос в чёткий план». Плата за участие – любой донат.
Актерское мастерство
В 18:30 в большом шатре на Зелёном острове пройдет и тренинг по актёрскому мастерству Стихобиатлон Км/вслух (12+).
Фото vk.ru/vbiblioteku
Мероприятие при поддержке благотворительного фонда «Милосердие», подробнее мы рассказывали вчера.
Мастер-классы
В 14:00 и в 15:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) дадут уроки выжигания по дереву и на деревянной основе (6+).
Одно из любимых занятий советской пионерии. Накануне распада СССР выжигать по дереву умел почти каждый сознательный пионер, как это потом помогло в жизни – загадка, но говорят, что развивает творческое воображение.
Кино под открытым небом
«Волшебники» не из голубого вертолёта, но из «Клуба городского жителя» сегодня устроят бесплатные кинопоказы на свежем воздухе по адресам:
– ул. Лутова, 4 в 19:00 (12+);
– ул. Московская, 111 в 18:00 (12+);
– ул. Студёновская, 5 и 9 в 18:00 (12+).
Фото vk.ru/club_gitelya
Фильм для просмотра не называют, но явно не «Одиссея» Кристофера Нолана.
Лишь бы взяли на работу
51% в опросе SuperJob пожаловались, что кандидаты завышают свой уровень владения компьютером. 43% работодателей и эйчаров рассказали, что в поисках тёпленького местечка липчане приукрашивают сведения об опыте работы, 37% сталкивались с недостоверными сведениями о должностных обязанностях на предыдущих местах работы.
25% сотрудников по подбору персонала рассказали, что сталкивались с искажением возраста, данных о гражданстве, прописке и т.д. Т.е. личные данные неверно предоставляет каждый четвёртый соискатель!
10% нанимателей сообщили об обмане, связанным с уровнем владения языком, 5% – про вымышленные профессиональные достижения кандидатов, 4% – с липовыми сведениями об образовании, профессиональном переобучении ит.д.
Дорогие липчане! Если не брать дефицит бензина, то жизнь прекрасна! Цены в магазинах радуют, солнышко греет. Правда, руку с информационного пульса сейчас снимать никак нельзя, иначе можете оказаться не готовыми к новым сюрпризом. GOROD48 оперативно информирует вас и о ситуации с топливом, и об инициативах власти по спасению ситуации, и о многом другом. Есть даже положительные и добрые новости! Наша лента крутится 24/7 и показывает жизнь во всём её многообразии. Всегда рады вам на электронных страницах!
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