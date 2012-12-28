Сегодня в Липецке: лайхак по поиску бензина, рейтинг уловок, к которым прибегают липчане, чтобы приняли на работу

Нас ждут успокаивающие психологические тренинги; тех, кто не нашёл топлива, начнут учить бегать.

От жары последних дней не остаётся и следа. Сегодня днём воздух прогреется лишь от +22 до +24 градусов, липчанам продолжат докучать надоедливые дожди.









В частном секторе расстунтся с комфортом жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, . Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в ереулках лесном 1–м, Лесном 2–м, Линейном, Моторном, Моторном 2–м, Садовом, Садовом 2–м, Спортином, Театральном, Театральном 2–м, на проезде Ильича.









– пос. Новая жизнь.









Август и в прежние годы считался самым трудным месяцем с точки зрения потребления бензина, цены в этот месяц постоянно росли (потом не опускались). Объясняли это началом сельскохозяйственной уборочной компании, народ охотно верил, при том, что техника в полях работает исключительно на дизеле.









В 19:00 возле дома на проспекте Победы, 93а соберутся любители бега (12+).









Фото vk.ru/id24729503

И отправятся на пробежку в гору, будут оттачивать технику, выносливость и скорость, взбегая на крутые склоны в Верхнем парке. «Ускоряйся вверх, накати вниз», – призывают энтузиасты. И приглашают всех желающих!





Если вас от последних событий раздирает внутренний хаос, то посетите в 18:33 Зелёный остров и занятие с психологом (12+).









В 18:30 в большом шатре на Зелёном острове пройдет и тренинг по актёрскому мастерству Стихобиатлон Км/вслух (12+).









Фото vk.ru/vbiblioteku

В 14:00 и в 15:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) дадут уроки выжигания по дереву и на деревянной основе (6+).









– ул. Студёновская, 5 и 9 в 18:00 (12+).









Фото vk.ru/club_gitelya

25% сотрудников по подбору персонала рассказали, что сталкивались с искажением возраста, данных о гражданстве, прописке и т.д. Т.е. личные данные неверно предоставляет каждый четвёртый соискатель!







