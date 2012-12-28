Липецку выделили 328,3 млн рублей на новый сезон ремонта дорог

В лоте нет ни одной центральной улицы, но есть дороги Сокола, Карьера, Новолипецка, ЛТЗ и Дикого, «Елецкого».



Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило о поиске подрядчика на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2027 году.Начальная цена закупки — 328 385 416 рублей. На эти деньги должны быть приведены в нормативное состояние дороги на Заводской площади и от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской (Сокол), улица Урицкого на Карьере от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, улицы Кирпичная (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевская, вся улица Верхняя, Индустриальная (от дома №47 и дальше), Суворова и Парковая на Новолипецке, Краснозаводская (район ЛТЗ), участок Елецкого шоссе (от дома №15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова).Закупка не предусматривает авансирования подрядчика. Он может, при желании, начать работы уже этой осенью. Окончание исполнения контракта — 31 августа 2027 года.На ремонт дорог в 2026 году по нацпроекту выделялась такая же сумма, к ней были добавлены областные субсидии и собственные средства города.