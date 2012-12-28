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Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Общество
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сегодня, 11:15
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Липецку выделили 328,3 млн рублей на новый сезон ремонта дорог
В лоте нет ни одной центральной улицы, но есть дороги Сокола, Карьера, Новолипецка, ЛТЗ и Дикого, «Елецкого».
Начальная цена закупки — 328 385 416 рублей. На эти деньги должны быть приведены в нормативное состояние дороги на Заводской площади и от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской (Сокол), улица Урицкого на Карьере от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, улицы Кирпичная (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевская, вся улица Верхняя, Индустриальная (от дома №47 и дальше), Суворова и Парковая на Новолипецке, Краснозаводская (район ЛТЗ), участок Елецкого шоссе (от дома №15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова).
Закупка не предусматривает авансирования подрядчика. Он может, при желании, начать работы уже этой осенью. Окончание исполнения контракта — 31 августа 2027 года.
На ремонт дорог в 2026 году по нацпроекту выделялась такая же сумма, к ней были добавлены областные субсидии и собственные средства города.
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