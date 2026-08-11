Мэр Липецка заставит проектировщиков заплатить за ошибку на строительстве кольца в «Елецком»

Первая часть развязки Михаилу Щербакову пообещали сдать в конце сентября, все кольцо целиком — к началу ноября.

Спустя месяц после первой инспекции строительства кольцевой развязки в «Елецком» глава Липецка Михаил Щербаков увидел совсем другую картину: отсутствие деревьев на стройплощадке и выбранное корыто под новую дорогу, часть которого уже отсыпана песком. Руководитель городского управления строительства Владимир Поваляев сообщил мэру, что всё идёт строго по плану и в конце октября выезд из густонаселённого микрорайона на Елецкое шоссе будет сделан.Однако не всё оказалось так безоблачно. Например, вылезла наружу ошибка проектировщиков из Воронежа, решивших, что слой чернозёма закончится на глубине в полтора метра. Оказалось, они просчитались на 20–30 сантиметров. А это — дополнительные сотни кубометров грунта к тем 7 тысячам тонн, что уже вынуты и перевезены в место складирования. Михаил Щербаков попросил Владимира Поваляева выставить воронежцам счёт на не предусмотренную их проектом работу.К 11 августа строительные работы выполнены на 10% выполненных работ, кроме того газовики вынесли с места будущей развязки свои трубы. Другой ресурсной компании — «Россетям» — нужно заложить другой кабель перед въездом на территорию подстанции «Университетской».Мэр поинтересовался, как будет организовано движение по Елецкому шоссе, когда его перекопают на время строительства развязки. Максим Колпаков, руководитель проекта «Инфинити Групп», развязку строит именно эта компания, заверил Михаила Щербакова, что работы будут выстроены так, что транспорт уже в конце сентября поедет по одному готовому полукольцу, пока будет асфальтироваться второе. Так что движение в это время будет затруднено, но полностью не прекратится.Всем увиденным и услышанным мэр остался доволен. Особенно — обещанными сроками завершения стройки. Зимой асфальт никто укладывать не будет.По контакту стоимостью 142,5 миллиона рублей компании «Инфинити Групп» предстоит продлить дорогу по улице Хренникова на 400 метров — к Елецкому выезду, а на самом выезде построить кольцевую развязку.В основании дороги предусмотрена подушка из двух слоев песка разных фракций и гранитного щебня, заклинённого мелким шлаком. Поверх строители настелют геотекстиль и уложат выравнивающий слой асфальтобетона. Затем на дорогу накатают финишное покрытие: нижний слой из обычного асфальтобетона и верхний — из специального щебёночно-мастичного. Толщина всего этого «пирога» составит без малого полтора метра.Новый выезд из «Елецкого» станет магистралью с расчётной скоростью движения в 60 км/ч. Ширина четырёхполосной дороги — по две в каждом из направлений — составит 14 метров. В месте её примыкания к Елецкому шоссе появится кольцевая развязка длиной 190 метров — там уже можно будет разгоняться до 70 км/ч.На новой дороге также предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами шириной 2,5 метра и отгонами перед ними в 17,5 метра. И что ещё важнее — специальная площадка для разворота и отстоя автобусов размером 48 на 71 метр (сейчас такая площадка расположена на земельном участке гипермаркета «Лемана Про»). Так что водителям «маршруток» не придётся лишний раз маневрировать. Кстати, с нового участка дороги по Хренникова, с разворотной площадки и остановок воду отведут через ливнёвку к колодцам существующей канализации.Сейчас активно растущий район имеет лишь один полноценный выезд, что заставляет водителей петлять по внутриквартальным проездам.