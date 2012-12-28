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Общество
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сегодня, 13:20
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«Призываю: культурно выражайте свое недоумение по поводу этого недоразумения»
На улице Фрунзе появилось необычное объявление.
«Граждане! Кто возмущен этим переходом: отсутствие последней ступеньки, звоните в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по телефонам: 239-347, 239-336, 239-141. А также в департамент развития территорий: 22-13-30. Призываю: культурно выражайте свое недоумение по поводу этого недоразумения. Иногда это помогает».
Рядом действительно неудобный переход, на котором отсутствует нижняя ступенька. Те, кто по нему ходят, говорят, что особенно сложно им пользоваться зимой, когда тут намерзает снег.
Кстати, на соседнем пешеходном переходе в марте были испорчены перила — их восстановили.
В последнее время к улице Фрунзе начали проявлять интерес в мэрии, но только к исторической ее части, в которую не входит переход с испорченной ступенькой. Улицу намерены благоустроить и даже провели публичные обсуждения. Сейчас там приводят в порядок сквер, а меценаты собираются установить городские часы. В ближайшие выходные часть улицы станет пешеходной, там будут праздновать День молодежи.
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