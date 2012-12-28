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1363
сегодня, 13:20
5

«Призываю: культурно выражайте свое недоумение по поводу этого недоразумения»

На улице Фрунзе появилось необычное объявление.

На улице Фрунзе недалеко от перекрестка с Октябрьской на заборе появилось объявление за подписью Активного гражданина.

«Граждане! Кто возмущен этим переходом: отсутствие последней ступеньки, звоните в департамент дорожного хозяйства и благоустройства по телефонам: 239-347, 239-336, 239-141. А также в департамент развития территорий: 22-13-30. Призываю: культурно выражайте свое недоумение по поводу этого недоразумения. Иногда это помогает».





Рядом действительно неудобный переход, на котором отсутствует нижняя ступенька. Те, кто по нему ходят, говорят, что особенно сложно им пользоваться зимой, когда тут намерзает снег.

Кстати, на соседнем пешеходном переходе в марте были испорчены перила — их восстановили.

В последнее время к улице Фрунзе начали проявлять интерес в мэрии, но только к исторической ее части, в которую не входит переход с испорченной ступенькой. Улицу намерены благоустроить и даже провели публичные обсуждения. Сейчас там приводят в порядок сквер, а меценаты собираются установить городские часы. В ближайшие выходные часть улицы станет пешеходной, там будут праздновать День молодежи. 
благоустройство
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Комментарии (5)

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Бабка Первая
16 минут назад
Как вижу, там бы и перила не помешали. А написавший - умничка.
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Пораженец.
21 минуту назад
Есть в мереи должность - смотритель? Судя по всему эта должность вакантна. Наймите пожалуйста человека, пусть работает. Очень много в городе лестниц без ступенек. Да и другого всего, что чинить надо. Или всё-таки должность занята?
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Житель
31 минуту назад
Интересно, а можно ли дозвониться по этим номерам... Да, стыдно за департамент города, если стали такие плакаты выставлять. Хотя, мысль хорошая, вместо обращений в приложении "Решаем вместе" ставить по городу такие плакаты. Может быть и руководителям города стыдно станет...
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Изумительно
56 минут назад
Какой культурный горожанин(ка). На месте мэрии за один только этот факт надо помочь.
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Класс
сегодня, 13:29
Молодец. Будем звонить. Там действительно можно зимой под машины по льду скатиться. Ступеньки нет - пологий склон. Люди часто падают.
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