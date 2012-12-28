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В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Общество
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сегодня, 15:08
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Улица Фрунзе засияет огнями
На три дня она станет пешеходной.
Из-за двух автовышек количество полос для проезда на улице сократилось. А с 26 по 28 июня ее историческая часть будет недоступна для проезда. Она станет пешеходной.
Опыт устройства пешеходных улиц в Липецке уже был, перекрывали улицу Ленина: в 90-х годах прошлого века на выходные, а позже — на Дни города и экологическую акцию «Пешеходная улица».
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