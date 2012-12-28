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сегодня, 15:08
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Улица Фрунзе засияет огнями

На три дня она станет пешеходной.

Сегодня улицу Фрунзе начали украшать к предстоящему Дню молодежи, празднование которого в Липецке планируют растянуть на три дня. На улице уже установили временные столбы и сейчас на них крепят гирлянды.








Из-за двух автовышек количество полос для проезда на улице сократилось. А с 26 по 28 июня ее историческая часть будет недоступна для проезда. Она станет пешеходной.



Опыт устройства пешеходных улиц в Липецке уже был, перекрывали улицу Ленина: в 90-х годах прошлого века на выходные, а позже — на Дни города и экологическую акцию «Пешеходная улица».
День молодежи
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Других дел нет?
12 минут назад
Или так проще всего денежки списать? Кто проверит, сколько ушло на мишуру и глупости?
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гость
22 минуты назад
т н Липчанин , зайди под Воронежцем , как ты на соседней публикацией делал. Ждём.
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Дайте угадаю
28 минут назад
Липчанину - а все действительно плохо..
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Иван да Марья
46 минут назад
Пьянки , гулянки , ходилки, Липецку все не почём , устроители праздников походу в своей стране живут , розовой)))
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Липчанин
34 минуты назад
Куда лучше жаловаться, ныть, и постоянно говорить, что все плохо. У каждого свое пространство. Лично в моем, все прекрасно.
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