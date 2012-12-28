Водитель сбил задним ходом женщину и уехал с места аварии

Женщине потребовалась помощь врачей. Водителя отыскали полицейские.



Днём 10 августа в селе Октябрьское Усманского округа 48-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь задним ходом, сбил 60-летнюю женщину, которая шла с велосипедом, и уехал с места ДТП.Женщину доставили в больницу и после оказания помощи отправили домой, а водителя нашли полицейские.Вчера автоинспекторы зарегистрировали 24 столкновения автомобилей — они обошлись без пострадавших.