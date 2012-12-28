Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
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Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
Происшествия
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11 минут назад
Водитель сбил задним ходом женщину и уехал с места аварии
Женщине потребовалась помощь врачей. Водителя отыскали полицейские.
Женщину доставили в больницу и после оказания помощи отправили домой, а водителя нашли полицейские.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали 24 столкновения автомобилей — они обошлись без пострадавших.
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