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5 минут назад

«Тридцать литров в один бак»: в Липецкой области ввели ограничения на продажу бензина

Губернатор Липецкой области определился с временными ограничительными мерами на продаже топлива.

Губернатор Липецкой области сообщил в соцсетях о принятом решении в виду нарастающего дефицита топлива.

«С сегодняшнего дня и до 28 июня включительно АИ-92 и АИ-95 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 литров на один автомобиль. Заправка только в бак.

В канистры, бочки и любую другую тару бензин в этот период отпускаться не будет.

На отпуск дизельного топлива ограничения не вводятся.

Это временная мера, чтобы топливо на заправках не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов.

Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются отдельно.

По ценам продолжаем работать вместе с Липецким управлением антимонопольной службы. Все факты необоснованного роста стоимости топлива будут проверяться.

Прошу отнестись к решению с пониманием. До 28 июня смотрим на динамику поставок и ситуацию на заправках. Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрим.

Отдельно работаем с поставщиками топлива и РЖД по ускорению поставок в регион. Заводы отгрузку ведут. Сложности есть, но все участники цепочки сейчас включены в работу», — написал Игорь Артамонов в социальных сетях.

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