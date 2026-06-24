В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человека

Дело «черных риелторов» рассматривает областной суд.

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В областном суде под председательствованием судьи Владимира Шальнева начался процесс по, пожалуй, самому резонансному уголовному делу последних лет. На скамье подсудимых оказалась преступная группа, которую, по версии обвинения, 8 лет руководил 58-летний бывший сотрудник УФСИН, майор внутренней службы в отставке Олег Сбродов. Вместе с ним свои роли в схеме по завладению квартир липчан исполняли его родственники, нотариус и юрист. Итог работы этой «команды», по данным регионального Следкома, — семь трупов, переписанные на других людей квартиры и 14 миллионов рублей ущерба.Каждый из подсудимых, как считает Следком и прокуратура, знал свой маневр. Так, 35-летний Илья Сбродов, сын организатора преступной группы, бывший полицейский, имел доступ к закрытым базам данных, а вторая жена Сбродова-старшего, 41-летняя Ирина Булычева, создавала видимости правомерности фиктивных завещаний. 53-летний Олег Мещеряков был специалист по юридическому сопровождению операций с недвижимостью, а 50-летний нотариус Павел Андреев (ранее работавший федеральным судьей) придавал преступным сделкам «законный» лоск.Этот слаженный конвейер, по данным СК, работал без сбоев с 2014 по 2022 год. Циничную схему выстроил Олег Сбродов. Используя служебные возможности сына-полицейского, он получал информацию о социально неблагополучных гражданах, одиноких или злоупотребляющих алкоголем, но имеющих в собственности недвижимость. Затем Сбродов-старший втирался в доверие к жертвам, спаивал их паленой водкой, после чего обманным путем подписывал с ними доверенности с подставными лицами на операции с их квартирами или фиктивные договоры купли-продажи.Завладев жильем, Сбродов доводил обманутых собственников до состояния алкогольной комы. Восемь лет эти смерти судебные медики списывали на отравление алкогольными суррогатами, что позволяло скрывать преступления. В итоге на погостах оказалось 7 липчан. В ряде случаев, чтобы перекрыть пути к оспариванию сделок, умирающих заставляли подписывать завещания на подставных лиц.Одним из самых громких эпизодов стала история липчанина Геннадия Наймушина. Мужчина получил в наследство трехкомнатную квартиру, планировал ремонт, но внезапно для родственников продал ее Сбродову. Вскоре Геннадия нашли мертвым. Отец погибшего, Юрий Наймушин, до последнего утверждал, что сына опоили и тем самым убили, ведь его квартира тут же была выставлена на продажу за более чем 2,6 миллиона рублей. Эта история стала основанием доследственной проверки, которая переросла в уголовное дело.Но вернемся в прошлое. О том, кем является Олег Сбродов, GOROD48 писал еще в 2009 году, когда того обвиняли в уклонении от налогов и мошенничестве. Тогда он еще был майором ФСИН, но риэлторская деятельность уже затягивала его в криминал. С уходом на пенсию «подработка» стала основным делом бывшего сотрудника системы исполнения наказаний. Ключевыми звеньями в цепи сделок стали нотариус Павел Андреев (его выгнали из судей за нарушение Кодекса судебной этики — он распространял на сайтах знакомств сведения о своих сексуальных предпочтениях) и юрист Олег Мещеряков. Они удостоверяли документы с заведомо ложными сведениями, оформляли фиктивные доверенности и, по данным следствия, давали ложные показания в судах при попытках родственников оспорить отчуждение имущества. Что касается Ирины Булычевой, то ее привлекали для создания видимости добросовестности в делах о подложных завещаниях, чтобы сбить с толку судей и наследников.... В зал суда трех сидельцев СИЗО ввел конвой: прикрывшего лицо медицинской маской СИЗО Сбродова-старшего, Павла Андреева и Олега Мещерякова. Находящиеся под подпиской о невыезде Илья Сбродов (тоже в маске) и экс-жена его отца Ирина Булычева сидели в зале суда рядом с родственниками жертв афер.Государственный обвинитель Владимир Федянин начал оглашать поистине устрашающий список инкриминируемых подсудимым деяний, вместившийся в 694 страницы обвинительного заключения. Само уголовное дело в зал заседаний будут возить на тележке из супермаркета — в нем 55 томов.Организатору Олегу Сбродову вменяются убийство семи лиц из корыстных побуждений и с целью сокрытия иных преступлений (п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконное хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия (ст. 222 и 222.1 УК РФ). Его сыну помимо участия в мошенничествах инкриминируют еще и разглашение тайны частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ), а также за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Павел Андреев обвиняется в трех завершенных аферах и одном покушении на мошенничество, а Олег Мещеряков — в шести таких преступлениях. Ирину Булычеву обвиняют в одном эпизоде мошенничества в составе ОПГ.В ходе расследования следователи СК провели колоссальный объем экспертиз: почерковедческих, психолого-психиатрических, генетических. Изучались регистрационные дела, банковские выписки и данные операторов связи. В гараже у Сбродова в ходе обысков обнаружили арсенал оружия, патронов и пороха. Теперь уже суду предстоит провести свое следствие по материалам многотомного уголовного дела.