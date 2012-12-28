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45 минут назад
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У ребенка из лагеря «Лазори» выявлен норовирус второго типа

В Роспотребнадзоре сообщают об обращении за медицинской помощью 20 детей с момента заезда в лагерь.

В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области официально прокомментировали причину приостановки работы детского оздоровительного лагеря «Лазори»:

— Специалистами управления Роспотребнадзора по Липецкой области проводится эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренного извещения на случай острой кишечной инфекции у ребенка в пансионате «Лазори». Кроме того, в управление поступило обращение от мамы заболевшего ребенка о массовом заболевании детей. Ребенок госпитализирован в липецкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести. По результатам лабораторного обследования выявлен возбудитель инфекции норовирус второго типа. В ходе расследования установлено, что с момента заезда за медицинской помощью обратилось порядка двадцати детей с клиникой, не исключающей острую кишечную инфекцию. На объекте проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства, обследован персонал и отдыхающие. Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, воды бассейна, смывов. В пансионате выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, определяющих риск распространения инфекций среди детей. Принято решение о временной приостановке деятельности объекта с 24 июня. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Кирилл Яковлев.

Также Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Роспотребнадзор
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Плюсую
9 минут назад
Эксперту , привлекут , закроют , правда не лавочку , а детский оздоровительный лагерь , а потом лагерь отдадут кому надо , и там действительно сделают лавочку .
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Эксперт
14 минут назад
В пансионате выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований - так закройте эту лавочку, чево вы время тянете и привлеките всех виновных в этом на крупный штраф.
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макс
24 минуты назад
Для детей корона не опасна, они от нее не умирают.
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Нервная мать
27 минут назад
По слухам в интернете кто- то положил глаз на это хорошее место. Кто ж о детях думать будет?!
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Эксперт
13 минут назад
Детям и дома хорошо.
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Мария
19 минут назад
Так и есть! 5 лет ребенок ездил туда, не разу ни одного вируса!
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Липчанка
32 минуты назад
Этот вирус и ему подобные циркулирует круглый год и в Липецке, и на Черноморских курортах. Почему-то не закрывают детсады и школы, а также все побережье Черного моря!
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Мама
41 минуту назад
Очень жаль что наши дети не отдохнут больше в этом замечательном месте .
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