В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
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Общество
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45 минут назад
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У ребенка из лагеря «Лазори» выявлен норовирус второго типа
В Роспотребнадзоре сообщают об обращении за медицинской помощью 20 детей с момента заезда в лагерь.
— Специалистами управления Роспотребнадзора по Липецкой области проводится эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренного извещения на случай острой кишечной инфекции у ребенка в пансионате «Лазори». Кроме того, в управление поступило обращение от мамы заболевшего ребенка о массовом заболевании детей. Ребенок госпитализирован в липецкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести. По результатам лабораторного обследования выявлен возбудитель инфекции норовирус второго типа. В ходе расследования установлено, что с момента заезда за медицинской помощью обратилось порядка двадцати детей с клиникой, не исключающей острую кишечную инфекцию. На объекте проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства, обследован персонал и отдыхающие. Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, воды бассейна, смывов. В пансионате выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, определяющих риск распространения инфекций среди детей. Принято решение о временной приостановке деятельности объекта с 24 июня. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Кирилл Яковлев.
Также Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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