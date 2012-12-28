Общество
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сегодня, 09:13
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В выходные отремонтировали провал на Петровском спуске
Дорожное полотно на проблемном участке вернули к норме. Осталось нанести разметку.
Единственное, что пока остаётся, – свежая горизонтальная разметка, её нанесут уже на предстоящей неделе.
В администрации заверили, что за состоянием этого отрезка будут следить дополнительно.
Напомним, после недавнего ремонта дороги на Петровском спуске грунт под покрытием дважды проваливался в некие пустоты.
Фото: max.ru
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