Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Общество
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45 минут назад
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Отбой красного уровня, в Липецке возобновляют футбольный матч
Правда, в Ельце и пяти округах высшая степень угрозы сохраняется.
На остальной части действует жёлтый уровень, в том числе в Липецке.
Из-за воздушной угрозы на 10-й минуте был прерван футбольный матч первенства России между "Металлургом" и столичной "Родиной-3". Теперь его возобновят, но игра продолжится без зрителей.
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