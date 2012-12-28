Отбой красного уровня, в Липецке возобновляют футбольный матч

Правда, в Ельце и пяти округах высшая степень угрозы сохраняется.

Красный уровень угрозы атаки БПЛА отменён на большей части территории Липецкой области. Высшая степень угрозы сохраняется лишь в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковской, Задонском округах.На остальной части действует жёлтый уровень, в том числе в Липецке.Из-за воздушной угрозы на 10-й минуте был прерван футбольный матч первенства России между "Металлургом" и столичной "Родиной-3". Теперь его возобновят, но игра продолжится без зрителей.