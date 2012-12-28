Одесную от Александра Невского в Липецке — провал на дороге

Оседание грунта могла спровоцировала утечка водопровода.

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Еще в конце прошлой недели на съезде с кольцевой развязки на проспекте Победы на улицу Водопьянова у дома №106а провалился асфальт под канализационным люком. Кто-то из водителей воткнул в яму ветку и на том все и закончилось.А сегодня рядом с этим местом из-под другого люка по улице потекла вода.Мы обратились за комментариями в «РВК-Липецк».— Заявка об утечке по данному адресу поступила к нам вчера. Порыв обследован специалистами и внесен в план работ. Устранить его планируется завтра с учетом нештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили нам в горводоканале.