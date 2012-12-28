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Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Общество
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23 минуты назад
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Одесную от Александра Невского в Липецке — провал на дороге
Оседание грунта могла спровоцировала утечка водопровода.
А сегодня рядом с этим местом из-под другого люка по улице потекла вода.
Мы обратились за комментариями в «РВК-Липецк».
— Заявка об утечке по данному адресу поступила к нам вчера. Порыв обследован специалистами и внесен в план работ. Устранить его планируется завтра с учетом нештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и подвозе воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили нам в горводоканале.
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