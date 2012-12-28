Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Общество
203
38 минут назад
Трамваи снова поехали по маршруту № 15
С 30 июля по маршруту продолжался ремонт контактной линии.
Напомним, движение по маршруту остановилось 30 июлядля ремонта подвеса питающего кабеля в районе 40-го поста НЛМК. На время ремонта пассажиров по маршруту возил электробус.
1
0
0
2
2
Комментарии