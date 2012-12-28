Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Общество
Водитель сбил задним ходом женщину и уехал с места аварии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Общество
32-летнюю женщину обвиняют в убийстве бабушки
Происшествия
БПЛА перехвачены ночью над областью
Происшествия
Липчане выстраиваются в очереди за топливом по оверпрайсу
Общество
31-летний липчанин забрал чужие деньги и теперь обвиняется в краже
Происшествия
Справа от Александра Невского в Липецке — провал на дороге
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На перекрестке улиц 8 Марта и Валентины Терешковой перекроют движение
Общество
Читать все
Липчане выстраиваются в очереди за топливом по оверпрайсу
Общество
«Если можете сократить поездки — сократите»
Общество
Статистика: липчане перестали экономить на продуктах питания
Экономика
Расскажите про свой самый счастливый день?
Говорит Липецк
Пять отравившихся грибами остаются в липецкой БСМП
Общество
Миллион 170 тысяч рублей отправила липчанка на счёт мошенников
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Трамваи снова поехали по маршруту № 15
Общество
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
Читать все
Общество
203
38 минут назад

Трамваи снова поехали по маршруту № 15

С 30 июля по маршруту продолжался ремонт контактной линии.

В Липецке возобновлено движение трамваев по маршруту № 15. С остановки «Улица Чехова» они отправятся в 16:25, 17:16, 17:29 и далее по расписанию, с остановки «ДП-6» — в 16:44, 17:36, 17:48 и далее по расписанию.

Напомним, движение по маршруту остановилось 30 июлядля ремонта подвеса питающего кабеля в районе 40-го поста НЛМК. На время ремонта пассажиров по маршруту возил электробус.
трамвай
1
0
0
2
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить