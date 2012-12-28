Происшествия
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Суда не будет: подсудимый Руслан Оглы ушел на СВО
В уголовном деле об убийстве в кальян-баре «Мята» не поставлена точка.
— Считаю, что Руслан Оглы избежал правосудия. То, что случилось, считаю несправедливым, ведь убийца моего сына остался без наказания. Осталась без наказания и бывшая девушка моего сына, которую я считаю подстрекательницей нападения на Романа.
Информацию Ольги Леншиной GOROD48 подтвердили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Напомним, что Руслану Оглы вменяли часть 4-ю статьи 111-й УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и пункт «а» части 1-й статьи 213-й («Хулиганство»). Нашумевшее преступление случилось на длинных новогодних выходных в этом году, 3 января. В кальян-баре «Мята Lounge Липецк» 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева, который от полученных травм захлебнулся кровью и умер. Руслан Оглы скрылся с места преступления, а на следующий день добровольно явился в полицию с признанием вины в хулиганстве.
Расследование этого уголовного дела пошло непросто: региональный Следком несколько раз менял квалификацию действий Оглы. Вначале, 7 января, следствие вменило ему часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). После вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию действий Оглы изменили на часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и на пункт «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»). По этим статьям обвинения 11 января судья Октябрьского районного суда Липецка Кирилл Власов арестовал ранее дважды судимого Оглы на время следствия.
В ходе расследования Ольга Леншина попросила главу Следкома РФ Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям бывшей сожительницы сына Виктории, считая ее организатором преступления. Также она назвала девушку воровкой — во время разборок Руслана с Романом она забрала его телефон. По мнению Ольги, девушка спровоцировала нападение на ее сына потому, что тот отказался взять ее в жены. Но дополнительная проверка показала, что Виктория попросила Руслана урезонить Романа, который будто бы грозил разослать их совместным знакомым ее интимные фотографии. С этой целью она и забрала телефон Романа, чтобы стереть пикантные снимки. А вспыльчивый Руслан, который ранее был судим с подачи той же Виктории за избиение незнакомой ему девушки в «Евразии», не рассчитал сил и ударом кулака сломал Роману нос.
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