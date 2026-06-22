Общество
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7 минут назад
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Липчане воспринимают бензиновый ажиотаж как историю с гречкой
GOROD48 опросил водителей на одной из заправок. Оказалось, никто не заправляется впрок.
«Со своей стороны будем добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения и вместе с УФАС проверять обращения по ценам», — сообщил глава региона, сравнивший происходящее с ажиотажем с гречкой 2020-го и 2022-го годов.
GOROD48 побывал на одной из АЗС под Липецком.
Работники АЗС сообщили, что никаких ограничений на заправку топливом нет — нельзя лишь закачивать его в канистры. Те водители, которые были не прочь попасть в кадр, также вспоминали ажиотаж с гречкой и заправляли не полный бак, а тот количество топлива, которое берут обычно. Цена на 92-й бензин — 63.60, на 95 — 68.95. Дизель стоил 75.30. Правда, на заправках других операторов цены были иными. 92-й можно было найти и за 62.75 рублей за литр, и за 86.65 рубля.
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