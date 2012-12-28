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Происшествия
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сегодня, 09:17
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31-летний липчанин забрал чужие деньги и теперь обвиняется в краже
Полицейские отыскали мужчину, который забрал забытые липчанкой в банкомате деньги.
«Сотрудники полиции установили личность похитителя денег. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Мужчина рассказал, что, увидев деньги в купюроприемнике, решил их похитить. Разыскивать владельца денег он не собирался и потратил их на собственные нужды», — рассказали в областном управлении МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.
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