31-летний липчанин забрал чужие деньги и теперь обвиняется в краже

Полицейские отыскали мужчину, который забрал забытые липчанкой в банкомате деньги.



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Пять тысяч рублей женщина забыла в банкомате торгового центра, когда пыталась внести деньги на свой счет. Она отвлеклась и не заметила, что аппарат не принял купюру, а когда вернулась, денег уже не было.«Сотрудники полиции установили личность похитителя денег. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Мужчина рассказал, что, увидев деньги в купюроприемнике, решил их похитить. Разыскивать владельца денег он не собирался и потратил их на собственные нужды», — рассказали в областном управлении МВД.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.