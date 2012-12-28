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сегодня, 20:01
11

Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»

Губернатор Липецкой области второй раз за день обратился к теме ажиотажа вокруг бензина.

Губернатор Липецкой области снова выступил на эту тему в социальных сетях и мессенджерах:

«Друзья, вижу ваши обращения по ситуации с бензином на АЗС. Сам сегодня проехал по области.

Да, на ряде заправок в Ельце, Липецке и округах есть перебои с отдельными марками топлива. Это создаёт повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно.

Но я прошу вас заправляться исходя из текущей необходимости. Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть.

Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го.

Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом.

Поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию ещё сильнее. Со своей стороны будем добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения и вместе с УФАС проверять обращения по ценам».

Сегодня губернатор поговорил с руководством липецкого УФАС на тему бензинового ажиотажа, договорившись о контроле и мониторинге ситуации.
бензин
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Колян
17 минут назад
Вот бы ещё опубликовали обращение, люди если вам не хватает денег чтобы купить покушать и необходимые лекарства, то можете не платить налоги.
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да
26 минут назад
Помню мы обещали всей Европе кран отключить нефтяной , а у них проблем вообще нет и вот как фигня - у нас все пропало ! Может там наверху опять перепутали что-то ? Надо им позвонить и сказать что ошибка вышла - нет тем кран перекрыли и что мы свои !
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Дед
38 минут назад
Всю жизнь с запасом живем , соль спички керосин , гречка , теперь вот бензин ! Генератор надо купить , сала побольше и мешок макарон мешок сахара и муки !
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Элиот
27 минут назад
Все уже закупили, ещё в 20- ковид, и в 22- ну понятно что, сейчас покупаем сало, предыдущее съели
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омсквич
41 минуту назад
Все прекрасно прекрасная маркиза. Это все дачники и байкеры с канистрами виноваты
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Прохожий
50 минут назад
От невеликого ума люди склонны к ажиотажу. Сколько не убеждай.
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чиновники
52 минуты назад
так от ВАС всё зависит, почему цены такие???
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Житель Липецка
58 минут назад
Никакого ажиотажа,ничего впрок. Просто пустой бак и наклейки на заправочных пистолетах «не обслуживается» ,или типа того. Что на это ответят в администрации города и области?
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Партработник
14 минут назад
Уже ответили, целых 2 статьи выпустили.
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Савелий
сегодня, 20:11
В данном случае проблем с логистикой нет. Проблемы с НПЗ.
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вадим
23 минуты назад
А что с НПЗ?
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