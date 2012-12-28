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Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Общество
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сегодня, 20:01
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Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Губернатор Липецкой области второй раз за день обратился к теме ажиотажа вокруг бензина.
«Друзья, вижу ваши обращения по ситуации с бензином на АЗС. Сам сегодня проехал по области.
Да, на ряде заправок в Ельце, Липецке и округах есть перебои с отдельными марками топлива. Это создаёт повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно.
Но я прошу вас заправляться исходя из текущей необходимости. Покупка топлива впрок только увеличивает нагрузку на станции и быстрее вымывает бензин там, где он есть.
Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го.
Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом.
Поставки топлива в регион продолжаются. И сейчас важно не раскачать ситуацию ещё сильнее. Со своей стороны будем добиваться от операторов понятных графиков поставок, контролировать наличие топлива для служб жизнеобеспечения и вместе с УФАС проверять обращения по ценам».
Сегодня губернатор поговорил с руководством липецкого УФАС на тему бензинового ажиотажа, договорившись о контроле и мониторинге ситуации.
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