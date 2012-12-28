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сегодня, 17:30

В районе Тракторного отключат холодную воду

Без холодной воды также останутся две улицы в центре Липецка, а в микрорайонах Радужном, Сселках, Желтых песках, в Капитанщино и санатории «Мечта» подачу холодной воды ограничат на два часа. 

12 августа «РВК-Липецк» проведет ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект Победы, 106а, проезд Ильича, стр. 5 — без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного, двух улиц в центральной части Липецка, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 106а по проспекту Победы, №№ 31а, 37, 39 по улице Папина, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича. 

Кроме того, по заявке телекоммуникационной компании для проведения работ по наладке оборудования по адресу: Чаплыгинское шоссе, вл. 2 на два часа — с 11:00 до 13:00 без холодной воды останутся жители районов Радужный, Сселки, Желтые пески, Капитанщино, санаторий «Мечта». 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, обесточат поселок Новая жизнь, Казинку, улицы Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Пензенскую, Пришкольную, Южную. 
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